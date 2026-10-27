鄭朝方公布內參民調稱領先擴大 徐欣瑩質疑：若領先為何動用國家機器

新竹縣長選戰進入倒數階段，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方競選辦公室今天公布9月、10月，兩次委託皮爾森數據執行的內部參考民調，此為網路民調，調查顯示鄭朝方領先國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩的差距也從14.34個百分點擴大至15.43個百分點。對此，徐欣瑩回應，若民調領先為何動用國家機器。

鄭朝方競選辦公室發言人蘇愛婷指出，中間選民對鄭朝方的支持度較9月增加8.23個百分點，未決定比例則減少4.62個百分點，顯示選民逐漸跳脫政黨框架，回歸施政實績與政策願景。

蘇愛婷指出，10月民調中，鄭朝方在7個主要議員選區中的6區領先，包括竹北東、西區、湖口、新豐、新埔及竹東五峰，其中竹北西區支持度達61.06%、新埔60.36%。她表示，鄭朝方的支持基礎逐步從竹北延伸至其他鄉鎮市，反映縣民對行政歷練、問題解決能力及建設成果的重視。

鄭朝方表示，對民調領先仍抱持謹慎謙卑態度，強調民調僅供參考，仍須拜託選民出來投票。3年多來在竹北累積的施政實績，是爭取縣民信任的最好證明。未來將持續走遍13個鄉鎮市，傾聽地方需求，以政策提出解方、用具體成績證明做事能力。

對此，徐欣瑩今天在抽籤號次後，接受聯訪回應。她表示，尊重各方不同的民調，但也請民眾思考：「如果贏那麼多，需要動用司法大搜索媒體嗎？還要動用國家機器的司法嗎？」她說，大家應該很清楚了解，實際情況究竟如何。

民調由鄭朝方競選辦公室委託皮爾森數據執行，經費亦由競選辦公室支付，調查對象為新竹縣20歲以上網路人口。9月14日至21日完成3098份有效樣本，抽樣誤差為正負1.76個百分點；10月12日至18日完成3054份有效樣本，抽樣誤差為正負1.77個百分點，信心水準均為95%。

抽樣採網路主動發放問卷，透過資料管理平台（DMP），依性別、年齡及居住地分層抽樣，並以網路行為及資料庫標籤進行身分比對與雙重認證，排除轉傳、重複填答及不符隨機抽樣條件的樣本