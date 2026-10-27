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新竹市號次抽籤出爐 市長、議員號次名單一次看
新竹市選舉委員會於今天上午舉行第12屆市長及議員選舉候選人號次抽籤，市長選舉候選人號次部分，1號高虹安、2號何志勇、3號莊競程。
議員部分，第1選舉區：1號劉詳樽、2號曾翰揚、3號鄭宏輝、4號許登淇、5號劉彥伶、 6號鍾淑英、7號宋品瑩、8號錢康明、9號樊一嶢、10號陳珍裕、11號劉崇顯、12號陳清智、13號鄭美娟、14號張文興、15號李國璋、16號蔡惠婷、17號林妤芬、18號張祖琰、19號黃文政。
第2選舉區：1號徐美惠、2號許修睿、3號李玫、4號施乃如、5號田雅芳、 6號陳鶴文。
第3選舉區：1號陳建名、2號陳思妤、3號施淑婷。
第4選舉區：1號林彥甫、2號王雲慶、3號蕭志潔、4號曾國維、5號彭昆耀、 6號林士凱、7號楊玲宜、8號黃美慧、9號孫宗孝、10號許竹見、11號鄭慶欽、12號蔡文盛、13號吳旭豐。
第5選舉區：1號廖子齊、2號蔡志堅、3號陳啓源、4號葉國文、5號陳慶齡、 6號吳國寶、7號吳若茵、8號林盈徹。
第6選舉區：1號林慈愛、2號李雅雯。
第7選舉區：1號林夏陞、2號雲翔、3號卡伊．馬賴、4號趙若芸、5號楊家玲。
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