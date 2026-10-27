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蔣萬安沈伯洋首場辯論會周六登場 柯文哲：民主政治不是只有投票那刻

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台。記者曾學仁／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（中）今天上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台。記者曾學仁／攝影

選戰倒數32天，台北市長蔣萬安力拚連任，周六將與民進黨對手沈伯洋展開首場電視辯論會。前市長、民眾黨創黨主席柯文哲今天以他的經驗來談，可以辦一場就很不容易了，但民主政治不是只有投票那一刻，建議選民要從候選人多年所做、所講來判斷，而非辯論那一天。

2026九合一選舉

柯文哲上午為民眾黨台北隊6位完成號次抽籤的議員候選人站台，被問及怎麼看這周六蔣萬安與沈伯洋的辯論會？柯說，辯論還是兩樣，本身的實力、內容，他認為歷代台北市長做最好的是黃大洲，可是叫他辯論，他就不是高手，但是很不幸，民主政治還是要行銷。

他舉例美國總統選舉，如果只聽廣播，尼克森會贏甘迺迪，透過電視則是甘迺迪會贏尼克森，這也是政治世俗的一面。

柯文哲說，希望有一天台灣人民能夠從候選人這麼多年所做、所講的來判斷。就算是講的，也是他過去幾年講的，不是只有辯論那一天、30分鐘或1個小時他講什麼來決定。

辯論會愈多愈好？柯文哲表示，辯論也要雙方同意，就他的經驗，可以辦一場就很不容易了，並舉例要在哪舉辦、主持人找誰、比賽規則和時間等，單單這個就吵翻天。還好這是一個影音的時代，這麼多年他講什麼、做什麼，好歹看一看、想一想，不是只有辯論那1小時。

柯文哲說，大家努力，最重要是選舉過程中，國民也不斷地精進民主素養。他提醒，民主政治不是只有投票那一刻，還有過程。

沈伯洋 辯論會 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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