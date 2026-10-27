李四川掃街經「成功路、得勝街」 鄉親比OK喊票投3挺四川

國民黨新北市長候選人李四川今早至蘆洲湧蓮寺出席南海觀音佛祖聖駕遶境活動，又到湧蓮寺早市掃街，由於今天抽籤號次出爐，有民眾對李四川比出OK手勢，也有民眾掏出隨身小包請他簽名。李四川表示，將以42年工程實務與市政經驗，無縫接軌侯友宜市長的施政成果，「請大家一起票投3、挺四川，我會做大家的靠山，讓新北市民都心安。」

掃街過程中，許多攤商熱情送上鳳梨、蔥、蒜，並比出「3號」手勢，祝福李四川「旺來」、「凍蒜」，行經成功路、得勝街時，許多鄉親更開心直呼，李四川選舉號次一出爐就來到這裡，「象徵成功得勝，真的是好兆頭」沿途許多人紛紛上前握手、合影，高喊「票投3，挺四川」，凍蒜聲從街頭一路響到巷尾，氣氛沸騰。

在蘆洲湧蓮寺參拜時，李四川表示，未來擔任市長，將推動蘆洲醫院興建，補足溪北地區醫療缺口，並優先推動蘆社大橋，串聯北士科輝達、內科、南軟等AI高科技產業量能至蘆洲、五股，再透過台64、台65線快速道路延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造「AI科技產業廊帶」，帶動更多高科技產業進駐新北。

李四川的政見獲得湧蓮寺主委陳宏昌與在地鄉親支持，陳宏昌表示，蘆洲人是重感情的人，只要對蘆洲有幫助都會相挺，並祝福李四川高票當選。

李四川表示，他將以42年工程實務與市政經驗，無縫接軌侯友宜市長的卓越施政成果，延續8年良好市政基礎，帶領新北持續向上發展，他也請鄉親一起「票投3、挺四川，我會做大家的靠山，讓新北市民都心安」。

國民黨新北市長候選人李四川今早至蘆洲湧蓮寺早市掃街，攤商對著李四川比出OK手勢。記者林媛玲／攝影