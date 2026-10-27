涉新竹禁航區違規空拍民眾黨告發 莊競程：有違反規定都概括承受

民進黨台北市長候選人沈伯洋25日帶著「洋流號」首度跨縣市，第一站就選擇新竹南寮並與民進黨新竹市長候選人莊競程和體造勢，空拍機也拍下震撼畫面，卻鬧出漁港屬於禁航區，空拍行為恐違反相關規定；多名民眾黨新竹市議員候選人今向警方告發，強調空拍機拍攝範圍高度涉及新竹空軍基地及新竹漁港周邊的禁航管制區，呼籲檢警與民航主管機關依法嚴查，切勿因政治立場雙重標準。

莊競程表示，洋流號25日首航新竹市活動成功圓滿，針對空拍畫面，這是由支持者自行拍攝並主動提供，不論是他或沈伯洋團隊都未出資拍攝，這部分完全可接受各界檢驗。

莊競程說，他非常感謝支持者的熱心，若有違反規定，他都概括承受，他個人的社群有使用到相關素材，也已主動下架，日後必會更加謹慎。

市議員李國璋指出，莊競程南寮造勢活動後，網路上流傳大量無人機俯瞰畫面，拍攝範圍高度涉及新竹空軍基地及新竹漁港周邊的禁航管制區。依照民用航空法第118條之1規定，違法於禁限航區操作無人機，最高可處150萬元罰鍰並沒入設備；另依商港法第36條之1及第65條之1，未經許可於公告商港範圍操作無人機，同樣面臨30萬至150萬元罰鍰。

西區市議員候選人施淑婷質疑，綠營平時高舉國家安全大旗，甚至連民眾日常拍攝或直播都可能被扣上國安風險的帽子，如今爭議發生在民進黨自己的造勢場次，相關管制標準難道就遇到綠營自動轉彎？針對莊競程陣營事後回應「照片為支持者自行提供、競選團隊未出資並已下架」，活動期間除莊競程本人外，民進黨議員候選人及立委柯建銘助理等人幾乎在同時間對外發布同角度的高空畫面，「難道同一名拍攝者能同時聯繫多位政要核心？競選團隊事前真的一無所知？」

李國璋說，針對此事件他對管機關提出「四項嚴正訴求」，包括確認空拍影像的原始拍攝者、拍攝時間、起降地點及實際飛行範圍。確認當時的禁限航管制規定，以及有無依法取得飛航許可。釐清照片如何流入競選團隊，又如何由不同政治人物及相關人士對外發布。如果查有違法情事，依法移送權責機關裁處，並向社會交代調查結果。

李國璋指出，飛航安全與國家安全沒有藍綠顏色之分，一般民眾違規必受重罰，公眾人物更無特權規避檢驗。他期盼第一線執法機關本於專業、不受政治干預，切莫讓本案淪為政治護航下的懸案，還給市民一個公開、透明且法治的新竹。