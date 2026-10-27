一個人的江湖！基隆無黨市長候選人魏造文首露面獨自抽籤沒助選員

基隆市長選舉呈藍綠對決，國民黨謝國樑抽到3號，民進黨童子瑋抽到1號，無黨籍候選人魏造文登記後一直未露面，也沒有競選活動，十分神秘，讓外界相當好奇，他今天抽籤首次露面，他說明參選想法，主要是因為基隆人口銳減，他希望有一些改變，他會一個人走透透，盼找出真正的問題。

魏造文今天現身選委會，他穿了短袖T恤、無袖背心外套。短褲，十分簡單隨興。被問到參選理時，他說，基隆曾經是一個40餘萬人的城市，但到現在人口銳減至不到36萬人，這麼多年來，不管哪一黨執政，對人口的減少都沒有好的辦法提出來，這才讓他起心動念決定選市長。

魏造文表示，人口銳減出現少子化等很多問題，但一直沒有人解決，基隆的產業沒落，年輕人只能離鄉背井去外地找工作，根相看不到未來，這才是大家不敢生孩子的原因，如何奢談永續經營？

「基隆人口再減下去，基隆市恐怕就變基隆鄉、基隆鎮，別的縣市沒有像基隆人口減這麼多。」魏造文說，距離投票還有一個月，他有想法，也有政見，請大家支持，他以前就常一個人在基隆的小大道路走透透，找出市政真正的問題。

魏造文指出，基隆的市政建設不足，每逢颱風或下大雨，市區道路就常淹水，後續的競選策略就是乾淨選舉、不製造髒亂，他相信自己最了解基隆各方面的問題，他會參加選委會舉辦的公辦政見發表會，把自己的政見向社會大眾說明。