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影／號次出爐 蘇巧慧1號「一定會贏」、李四川3號「萬事都OK」

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
2026新北市長、議員候選人號次抽籤今天登場。國民黨議員黃永昌（中）不同於其它候選人的拿出競選旗幟，而是在工作人員高舉「司法迫害」布條的陪同下，走到新北市選委會發表政見。記者杜建重／攝影
2026新北市長、議員候選人號次抽籤今天登場。國民黨議員黃永昌（中）不同於其它候選人的拿出競選旗幟，而是在工作人員高舉「司法迫害」布條的陪同下，走到新北市選委會發表政見。記者杜建重／攝影

2026新北市選戰進入倒數一個月，選情全面加溫。新北市長、議員候選人號次抽籤於今天登場，主要參選人陣營皆由代理人出席抽籤。民進黨候選人蘇巧慧由競選總部發言人馬亨亨代為抽中1號；國民黨候選人李四川則由競選辦公室主任江怡臻代為抽出3號；無黨籍候選人蘇輝湟則抽中2號。各陣營隨即亮出吉祥話與口號，並宣布展開下一階段陸空戰部署。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天因行程安排，由發言人馬亨亨出面代抽，順利抽出1號後，馬亨亨表示，無論抽到哪個數字都是好號碼，抽中1號相當高興，陣營隨即喊出吉祥口號「2026 一定慧（會）贏」。

馬亨亨受訪時特別感謝蘇巧慧的充分信任，授權團隊執行抽籤任務。他並透露，今天下午蘇巧慧將親自帶領團隊從鶯歌出發，展開全區大車掃行程，除了向鄉親報告抽中1號的好消息，也藉此爭取更多新北市民的支持與鼓勵。

國民黨李四川陣營則由競辦主任江怡臻帶領青年團隊代表抽籤。江怡臻指出，李四川今天上午行程緊湊，親自前往蘆洲參加觀音佛祖遶境及掃街拜票，因此特別交待青年團隊擔任其「分身」，為團隊抽出高票當選的最佳號次。

幸運抽中3號後，江怡臻隨即公布競選口號：「票投3挺李四川，有川伯新北萬事都OK」。她說明，數字「3」的外型宛如「川」字，象徵未來新北市的各項建設與市民的安居樂業都能「川流不息」。針對選戰布局，江怡臻強調，選戰最後一個月將全力衝刺陸戰與空戰，明日起啟動全市路口大拜票；此外，新北市6位國民黨籍立法委員今天上午也同步於板橋朝陽市場會師，攜手擔任李四川的分身，展現團結勝選氣勢，力爭在11月28日順利勝選。

無黨籍參選人蘇輝湟抽中2號，他對此表示，號次並非最關鍵的因素，重要的是施政與訴求，並順勢喊出口號：「票投蘇輝湟，新北才會輝煌！」呼籲市民給予支持。

隨著號次正式揭曉，各大陣營隨即展開大規模車掃、市場拜票與跨區造勢，新北市長選戰已正式進入白熱化的決戰階段。

無黨籍候選人蘇輝湟抽中2號，喊出「票投蘇輝湟，新北才會輝煌！」的口號呼籲市民給予支持。記者杜建重／攝影
無黨籍候選人蘇輝湟抽中2號，喊出「票投蘇輝湟，新北才會輝煌！」的口號呼籲市民給予支持。記者杜建重／攝影

國民黨多位議員候選人林金結（前左三起）、黃永昌、呂家愷等人在完成號次抽籤後，一同高呼當選口號。記者杜建重／攝影
國民黨多位議員候選人林金結（前左三起）、黃永昌、呂家愷等人在完成號次抽籤後，一同高呼當選口號。記者杜建重／攝影

民進黨蘇巧慧陣營今天由發言人馬亨亨（右）出面代抽號次，在順利抽出1號後，蘇陣營隨即喊出吉祥口號「2026 一定慧（會）贏」。記者杜建重／攝影
民進黨蘇巧慧陣營今天由發言人馬亨亨（右）出面代抽號次，在順利抽出1號後，蘇陣營隨即喊出吉祥口號「2026 一定慧（會）贏」。記者杜建重／攝影

新北市議員候選人劉美芳（中）在多位cosplay人物造型支持者的陪同下，扺達新北市選委會參與抽籤，成功吸引目光。記者杜建重／攝影
新北市議員候選人劉美芳（中）在多位cosplay人物造型支持者的陪同下，扺達新北市選委會參與抽籤，成功吸引目光。記者杜建重／攝影

國民黨李四川陣營由競辦主任江怡臻（左四）帶領青年團隊代表抽籤。江怡臻與團隊公布競選口號：「票投3、李四川，有川伯新北萬事都OK」。記者杜建重／攝影
國民黨李四川陣營由競辦主任江怡臻（左四）帶領青年團隊代表抽籤。江怡臻與團隊公布競選口號：「票投3、李四川，有川伯新北萬事都OK」。記者杜建重／攝影

蘇巧慧 李四川 號次 新北市長 2026九合一選舉 新北市選舉

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