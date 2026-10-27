偕總統賴清德參拜顯應祖師 蘇巧慧：推動五泰、泰板輕軌打造北台首學

今天是顯應祖師聖誕也是泰山年度盛事「泰山大拜拜」，民進黨新北市長候選人蘇巧慧與總統賴清德今早先後前往頂泰山巖與下泰山巖參香。蘇巧慧強調，最後32天，她會繼續帶領新北隊36位議員候選人全力以赴，一路衝刺到11月28日贏得勝利。

蘇巧慧與總統賴清德至頂泰山巖參香，恭祝顯應祖師聖誕千秋，並祈求國泰民安、風調雨順時，因適逢九合一選舉號次抽籤，由蘇團隊發言人代理抽籤，蘇巧慧第一時間向鄉親報告自己是1號「一定慧贏」，總統賴清德也笑著高喊「一馬當先！高票當選！」。

賴清德致詞時大讚蘇巧慧國會表現優秀，對新北也有完整的規劃與願景。賴清德說，蘇巧慧前陣子才和他提到希望加速推動五泰輕軌、泰板輕軌，同時恢復五股、泰山商圈榮景，並打造「北台首學」文化廊道，希望推動五股、泰山、新莊、板橋等地一起再升級。

賴清德表示，他非常認同蘇巧慧所說，要讓新北市29個行政區發展各自的特色，讓每一區都是一顆閃耀星星。賴清德提到，自己就是新北子弟，今天除了前來恭祝顯應祖師聖誕千秋，他也和顯應祖師祈求讓蘇巧慧順利當選新北市長，帶領新北大放光明。

蘇巧慧指出，頂泰山巖與下泰山巖都是泰山歷史悠久的信仰中心，今年也是下泰山巖建廟150週年，而建於1763年的泰山明志書院是北台灣第一間書院，不但是泰山人的驕傲，更是新北市重要的文化資產。盼未來能以明志書院為中心，打造北台首學文化廊道，帶動地方創生與文史觀光，同時能希望在廟埕舉辦歌仔戲、街舞、饒舌等各式演出，讓各種文化彼此交融，吸引更多人走進泰山、認識泰山、喜愛泰山。

蘇巧慧表示，泰山近年快速發展，未來塭仔圳重劃區也將迎來大量移入人口，若有機會帶領市府，將大力推動都更、試辦青年育兒宅，同時擴充公托量能，並加速推進五泰輕軌、泰板輕軌與泰山楓江科技園區，從居住、托育、交通到產業全面升級，讓泰山市民朋友安居樂業。

蘇巧慧得知抽中1號時興奮大喊：巧慧一定贏。圖／蘇巧慧競辦提供