快訊

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

老人健保補助 地方埋單可以、中央付錢就變世代不公？

川普、習近平、普亭擬同框！誰獲益最大？美學者揭三方盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋批缺水文化治理思維...北市府拿具體成績：早已推動多年

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影
台北市第9屆市長及第15屆議員選舉候選人號次抽籤上午在台北市選委會舉行，民進黨台北市長候選人沈伯洋（中）抽中3號籤。記者曾學仁／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天推出「台北水文化復興運動」，批評北市府過去缺乏水文化治理思維。對此，北市工務局嚴正澄清，指相關說法完全不符事實。

2026九合一選舉

北市工務局表示，事實上，北市早在2020年就已提出「水文化復興運動」理念，多年來持續推動水岸再造、舊水圳復興、河川整治、水資源循環及公民參與，相關工程不僅陸續完工啟用，更有具體成果獲得肯定，應多了解台北市政。

工務局指出，2020年6月，水利處即已辦理「市區排水系統環境營造規劃工作」，當時便明確提出「水文化復興運動」理念，內容涵蓋舊水路盤點、生態營造、地方文化、公民參與及願景工作坊。如今沈委員卻將市府六年前就已提出、持續推動至今的政策，形容成臺北過去欠缺的治理思維，顯然與事實存在明顯落差。

工務局強調，蔣萬安上任後，更進一步將水文化理念轉化為具體工程與治理成果。從磺港溪再造、淡水河水岸空間環境營造，到六處都市溪圳環境改善，並結合水資源再生、滯洪防災與文化資產保存，台北的水文化復興早已不是紙上談兵，而是有規劃、有工程、有進度，更有市民看得見、用得到的實際成果。

工務局也提出八件政績，包括一、磺港溪再造完工啟用，讓河流重新走進城市生活；二、淡水河水岸再造全面推動，四大河段分期施工；三、六處都市溪圳改善全數完工，重現瑠公圳歷史記憶。

第四、民生水資源再生廠啟用，2030年朝污水自主處理邁進；五、敦北地下大排已開工，兼顧防洪韌性與城市發展；六、霧裡薛圳指定市定古蹟，保存臺北水文化記憶；七、市府早已與民間團體合作，公民參與並非從零開始；八、淡水河水質近四年改善17%，污水接管率全台第一。

沈伯洋 缺水 北市府 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從一滴水開始 看見新竹縣水環境治理

影／蔡康永微博發文否認支持台獨 沈伯洋：台灣人自由不應被中國干預

農業大縣智慧治理論壇／張麗善跨界對談產官學 智慧治理開創永續新典範

沈伯洋拋市民大道「南北縫合」賴士葆：松機才是北市最大斷裂

相關新聞

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

沈伯洋批缺水文化治理思維...北市府拿具體成績：早已推動多年

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天推出「台北水文化復興運動」，批評北市府過去缺乏水文化治理思維。對此，北市工務局嚴正澄清，指相關說法完全不符事實。

蔣萬安請益有譜？柯文哲給建言 連任者有優勢、不要被假象嚇到

首都選戰倒數32天，台北市長蔣萬安昨競總成立，民眾黨主席黃國昌到場力挺，蔣今也表示，一直都很希望能夠跟前市長、民眾黨創黨主席柯文哲請益。柯文哲建議，可以把做過的東西列表出來，再看挑戰者怎麼回應，連任者還是有優勢，靜下心來，不要被假象嚇到。

新北市長候選人號次出爐 蘇巧慧1號「一定慧贏」 李四川3號「挺四川」

新北市長候選人今早進行號次抽籤，民進黨新北市長候選人蘇巧慧抽中1號，競選團隊喊出「2026，1定慧贏」；國民黨新北市長候選人李四川則抽中3號，競選口號為「票投3、挺四川」。兩人今天皆未親自到場抽籤，由競選團隊代表出席，抽籤後也隨即展開後續陸戰布局。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。