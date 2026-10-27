沈伯洋批缺水文化治理思維...北市府拿具體成績：早已推動多年

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天推出「台北水文化復興運動」，批評北市府過去缺乏水文化治理思維。對此，北市工務局嚴正澄清，指相關說法完全不符事實。

北市工務局表示，事實上，北市早在2020年就已提出「水文化復興運動」理念，多年來持續推動水岸再造、舊水圳復興、河川整治、水資源循環及公民參與，相關工程不僅陸續完工啟用，更有具體成果獲得肯定，應多了解台北市政。

工務局指出，2020年6月，水利處即已辦理「市區排水系統環境營造規劃工作」，當時便明確提出「水文化復興運動」理念，內容涵蓋舊水路盤點、生態營造、地方文化、公民參與及願景工作坊。如今沈委員卻將市府六年前就已提出、持續推動至今的政策，形容成臺北過去欠缺的治理思維，顯然與事實存在明顯落差。

工務局強調，蔣萬安上任後，更進一步將水文化理念轉化為具體工程與治理成果。從磺港溪再造、淡水河水岸空間環境營造，到六處都市溪圳環境改善，並結合水資源再生、滯洪防災與文化資產保存，台北的水文化復興早已不是紙上談兵，而是有規劃、有工程、有進度，更有市民看得見、用得到的實際成果。

工務局也提出八件政績，包括一、磺港溪再造完工啟用，讓河流重新走進城市生活；二、淡水河水岸再造全面推動，四大河段分期施工；三、六處都市溪圳改善全數完工，重現瑠公圳歷史記憶。

第四、民生水資源再生廠啟用，2030年朝污水自主處理邁進；五、敦北地下大排已開工，兼顧防洪韌性與城市發展；六、霧裡薛圳指定市定古蹟，保存臺北水文化記憶；七、市府早已與民間團體合作，公民參與並非從零開始；八、淡水河水質近四年改善17%，污水接管率全台第一。