快訊

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

老人健保補助 地方埋單可以、中央付錢就變世代不公？

川普、習近平、普亭擬同框！誰獲益最大？美學者揭三方盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

聯合報／ 本報記者陳秋雲
台中市長選舉今日抽籤，國民黨候選人江啟臣抽到3號；民進黨候選人何欣純抽到1號。記者黃仲裕/攝影
台中市長選舉今日抽籤，國民黨候選人江啟臣抽到3號；民進黨候選人何欣純抽到1號。記者黃仲裕/攝影

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

2026九合一選舉

台中選情常被形容為基本盤「四四二」，意指藍綠各約四成，另有兩成選民沒有固定政黨傾向；也有人以三成中間選民概括這群選民。但這些比例並非固定的統計結論，不能直接當成選票分布。

真正值得關注的是，當藍綠支持者各有一定基礎時，未表態者、政黨認同不強的選民，以及對候選人有不同評價的市民，往往更能左右勝負。

歷屆選舉正好說明台中並非藍綠任何一方的鐵票倉。2010年胡志強僅以約3.2萬票險勝蘇嘉全；2014年林佳龍領先胡志強約21萬票，成功翻轉台中；2018年盧秀燕以約20.8萬票差距擊敗林佳龍；2022年盧秀燕再以79萬9107票、得票率59.35%連任，領先蔡其昌約28萬票。

台中選民並沒有固定把票投給某一個政黨。2014年，民進黨能夠翻轉台中；2018年，國民黨也能大幅追回。候選人的形象、中央執政表現、地方施政成績，以及選民對生活環境的感受，都可能改變最後的投票結果。江啟臣目前民調領先，並不代表選民已經完成選擇；何欣純要追趕，也不能只靠政黨動員，而必須讓更多選民相信她能把台中治理得更好。

盧秀燕執政8年，交通建設、社會福利、學校環境與公共空間改善，都是國民黨可以向選民訴求的成果。但市政成績不是市長個人的財產，更不會因為同黨接班就自動轉移。盧秀燕2022年的大勝，反映她個人的聲望、施政評價與當時選舉環境，江啟臣未必能原樣複製。

對江啟臣而言，最大的考驗是如何把盧秀燕的支持轉化成自己的支持。他必須說明哪些政策會繼續、哪些問題需要改善，也要面對執政8年後市民對交通、建設進度及公共服務的檢驗，不能讓選民認為這場選舉只是換人而沒有新的方向。

江啟臣不只要爭取藍營支持者，也要讓原本肯定盧秀燕、卻未必認同他的選民願意投票支持。

何欣純長期經營地方，2020年立委選舉以14萬9538票拿下全國最高票，在大里、太平等屯區具有深厚基層實力。但立委選舉的高票不等於全市勝選，她必須突破原有支持區域，爭取原市區及山線選民，才能真正挑戰江啟臣。

民進黨近期帶起的「洋流」話題，為選戰增加新的動能，但聲量不等於選票，活動人潮也不必然轉化為投票率。何欣純若要把這股力量轉化成實際支持，就必須讓年輕選民與游離選民看見具體的市政主張，而不只是政黨、洋流動員的熱度。

中選戰真正的決勝點，不是藍綠基本盤誰比較穩，而是誰能說服那些尚未決定、或不願固定支持同一政黨的選民，將下一個4年交給自己。

江啟臣 盧秀燕 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三子挺蔣萬安 韓國瑜：相信台灣社會邪不勝正

新聞眼／在野團結 從首都宣告決戰信號

藍綠不約而同派青年代抽 李四川、蘇巧慧選前32天陸戰全面升溫

看懂2026美國期中選舉：國會版圖牽動川普未來施政

相關新聞

即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

沈伯洋批缺水文化治理思維...北市府拿具體成績：早已推動多年

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天推出「台北水文化復興運動」，批評北市府過去缺乏水文化治理思維。對此，北市工務局嚴正澄清，指相關說法完全不符事實。

蔣萬安請益有譜？柯文哲給建言 連任者有優勢、不要被假象嚇到

首都選戰倒數32天，台北市長蔣萬安昨競總成立，民眾黨主席黃國昌到場力挺，蔣今也表示，一直都很希望能夠跟前市長、民眾黨創黨主席柯文哲請益。柯文哲建議，可以把做過的東西列表出來，再看挑戰者怎麼回應，連任者還是有優勢，靜下心來，不要被假象嚇到。

蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

影／江啟臣抽中3號喊「最強靠山」 揭「她」兩次競選也抽中

台中市選舉委員會今天在台中州廳辦理台中市長今年底地方大選的候選人號次抽籤，國民黨台中市長候選人江啟臣抽到3號，喊「最強靠山江啟臣」，他透露盧秀燕市長兩次市長選舉也抽到3號，今天抽到3號冥冥之中有預感，「我要當台中市民的後盾，台中市民也是他最強後盾，互為靠山，為台中下一個黃金十年努力打拼。」

王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

媒體人王淺秋今在其主持的廣播節目「千秋萬事」上爆料，最近觀察到專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片從觀看數13萬多，「倒退嚕」跌到9萬多。接受專訪的國民黨立委葛如鈞分析，只有一種可能，灌票帳號不是「高品質帳號」，YouTube驗證沒通過遭移除，因此點閱數縮水。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。