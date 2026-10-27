即時短評／盧秀燕光環對上「洋流」擴散 江啟臣、何欣純決戰游離選票

台中市長選戰倒數一個月，江啟臣民調暫居領先，盧秀燕執政8年的聲勢能否轉化為江的選票，考驗藍營接棒實力；何欣純則力拚突破綠營基本盤，借「洋流」效應擴大支持。藍營能否守住台中、綠營能否逆勢翻盤，關鍵就在兩到三成游離選民的最後抉擇。

台中選情常被形容為基本盤「四四二」，意指藍綠各約四成，另有兩成選民沒有固定政黨傾向；也有人以三成中間選民概括這群選民。但這些比例並非固定的統計結論，不能直接當成選票分布。

真正值得關注的是，當藍綠支持者各有一定基礎時，未表態者、政黨認同不強的選民，以及對候選人有不同評價的市民，往往更能左右勝負。

歷屆選舉正好說明台中並非藍綠任何一方的鐵票倉。2010年胡志強僅以約3.2萬票險勝蘇嘉全；2014年林佳龍領先胡志強約21萬票，成功翻轉台中；2018年盧秀燕以約20.8萬票差距擊敗林佳龍；2022年盧秀燕再以79萬9107票、得票率59.35%連任，領先蔡其昌約28萬票。

台中選民並沒有固定把票投給某一個政黨。2014年，民進黨能夠翻轉台中；2018年，國民黨也能大幅追回。候選人的形象、中央執政表現、地方施政成績，以及選民對生活環境的感受，都可能改變最後的投票結果。江啟臣目前民調領先，並不代表選民已經完成選擇；何欣純要追趕，也不能只靠政黨動員，而必須讓更多選民相信她能把台中治理得更好。

盧秀燕執政8年，交通建設、社會福利、學校環境與公共空間改善，都是國民黨可以向選民訴求的成果。但市政成績不是市長個人的財產，更不會因為同黨接班就自動轉移。盧秀燕2022年的大勝，反映她個人的聲望、施政評價與當時選舉環境，江啟臣未必能原樣複製。

對江啟臣而言，最大的考驗是如何把盧秀燕的支持轉化成自己的支持。他必須說明哪些政策會繼續、哪些問題需要改善，也要面對執政8年後市民對交通、建設進度及公共服務的檢驗，不能讓選民認為這場選舉只是換人而沒有新的方向。

江啟臣不只要爭取藍營支持者，也要讓原本肯定盧秀燕、卻未必認同他的選民願意投票支持。

何欣純長期經營地方，2020年立委選舉以14萬9538票拿下全國最高票，在大里、太平等屯區具有深厚基層實力。但立委選舉的高票不等於全市勝選，她必須突破原有支持區域，爭取原市區及山線選民，才能真正挑戰江啟臣。

民進黨近期帶起的「洋流」話題，為選戰增加新的動能，但聲量不等於選票，活動人潮也不必然轉化為投票率。何欣純若要把這股力量轉化成實際支持，就必須讓年輕選民與游離選民看見具體的市政主張，而不只是政黨、洋流動員的熱度。

中選戰真正的決勝點，不是藍綠基本盤誰比較穩，而是誰能說服那些尚未決定、或不願固定支持同一政黨的選民，將下一個4年交給自己。