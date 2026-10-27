嘉義縣18鄉鎮市長選舉號次出爐 6鄉鎮同額競選、2鄉4人競選激烈

嘉義縣18鄉鎮市長選舉號次抽籤結果出爐，多個鄉鎮市呈現藍綠對決，也有無黨籍候選人參選。其中，太保市、朴子市、民雄鄉、水上鄉、中埔鄉、新港鄉、義竹鄉、鹿草鄉、梅山鄉及布袋鎮均為2人競爭；溪口鄉、竹崎鄉各有4人角逐，另有6個鄉鎮市為同額競選。

太保市長候選人民進黨呂慧瑜1號，無黨籍鄭淑分2號；朴子市長候選人民進黨王如經1號，無黨籍黃嫈珺2號；民雄鄉長候選人國民黨林于玲1號，民進黨陳琮貽2號；水上鄉長候選人國民黨陳德榮1號，民進黨林緗亭2號；中埔鄉長候選人無黨籍王俊智1號，民進黨李碧雲2號。

新港鄉長候選人民進黨葉孟龍1號，無黨籍陳木焜2號；溪口鄉長候選人無黨籍蘇俊榮1號，嘉意公益黨王梅蜂2號，民進黨劉雅文3號，無黨籍陳志明4號；竹崎鄉長候選人無黨籍葉志紘1號，民進黨陳宏吉2號，無黨籍何子凡3號，無黨籍邱豐銘4號。

義竹鄉長候選人無黨籍黃政傑1號，民進黨翁雲2號；鹿草鄉長候選人無黨籍黃軒凱1號，民進黨吳玉琴2號；梅山鄉長候選人無黨籍陳信文1號，民進黨吳福仁2號；布袋鎮長候選人無黨籍陳全明1號，民進黨蔡瑋傑2號。

嘉義縣今年有6個鄉鎮同額選舉，民進黨六腳鄉長候選人黃鉦凱1號，民進黨大林鎮長候選人許有疆1號，無黨籍東石鄉長候選人林俊雄1號，無黨籍番路鄉長候選人蕭博勝1號，無黨籍大埔鄉長候選人吳倚豪1號，無黨籍阿里山鄉長候選人高瑞芳1號。