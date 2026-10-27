台北醫院急重症大樓上梁 蘇巧慧：盼持續做醫護人員最強後盾

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今與賴清德總統一起出席衛生福利部台北醫院（部北醫院）「急重症醫療大樓」上梁典禮，預計2028完工啟用。蘇巧慧表示，大新莊地區人口持續成長，醫療需求也持續增加，感謝在地立法委員吳秉叡長期推動部北醫院「急重症醫療大樓」，讓總經費60億元的工程順利啟動，未來她也期盼有機會帶領市府團隊，和中央攜手，不僅提升新北醫療量能，也要提高醫護人員待遇、升級醫療設備，「照顧照顧者」做醫護人員最堅強的後盾。

蘇巧慧說，2018年時任行政院長賴清德正式核定部北醫院改建計畫，2022年因應疫情後物價上漲，蘇貞昌院長大力支持，增加興建預算，2023年陳建仁院長繼續推動工程進度，讓急重症醫療大樓在2023年順利動土，今日正式舉行上梁典禮。

蘇巧慧提到，中央政府一棒接一棒大力投資新北醫療量能，也感謝市府團隊齊心努力，未來急重症醫療大樓啟用後，部北醫院全院急性病床及總床數將分別達499床及873床，不僅將全面提升新莊在地醫療照護品質，更能強化新北急重症醫療量能，守護新莊、五股、泰山區近60萬民眾的健康。

蘇巧慧指出，未來如果有機會，她也期盼帶領市府團隊，和中央攜手提升新北醫療量能，提供市民更好的醫療照顧，也會成為第一線醫護人員的後盾，「照顧照顧者」，更新醫療設備，提升醫護薪資待遇，同時配合中央政府「健康台灣」國家政策，期盼讓國人平均壽命在2032年增加3歲，也希望2030年癌症、「三高」相關慢性病標準化死亡率可各降低三分之一。