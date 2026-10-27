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影／南投縣長號次出爐 温世政抽中2號 透露保生大帝有指示

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長選舉今抽候選人號次，民進黨候選人温世政（右3）抽到2號，黨內同志高呼「2號當選」。記者賴香珊／攝影
南投縣長選舉今抽候選人號次，民進黨候選人温世政（右3）抽到2號，黨內同志高呼「2號當選」。記者賴香珊／攝影

南投縣選舉委員會今天辦理九合一選舉候選人號次抽籤，民進黨縣長候選人温世政抽中2號，他透露，昨天趕在抽籤前去請示保生大帝，獲示2代表勝利可望後來居上，因此他在抽籤前就和支持者約定好「暗號」，今果真如願抽中2號。

2026九合一選舉

温世政今由民進黨南投縣黨部主委吳棋楠及黨內同志陪同赴選委會抽籤，他抵達時，爭取連任的縣長許淑華已到場，温主動跟許握手致意，等待時互有交談，之後依申請登記順序，由温先抽中2號，黨內同志高呼「一定當選」、「南投拚翻身」。

温世政表示，他本來就希望抽中2號，因為更因他是醫生虔誠信仰保生大帝，昨天有去請示保生大帝，有說2是代表勝利（V），有機會後來居上，持續領先，今天號次抽籤也應驗了，就希望之後自己能翻轉南投，把南投縣贏回來。

而過去支持者多以大拇指比讚，或張開手掌比5揮舞回應，因此他在今天抽籤前就和支持者約定好「暗號」，若順利抽中2號，站路口、車掃等活動時，大家就向他比出勝利的2號，號次出爐後，今也就馬上和黨籍候選人展開聯合大車掃。

温世政也談及對手許淑華，他說，許縣長努力經營南投，他則是北漂返鄉，兩人是截然不同的「產品」，但他曾在美、英、日等國生活了解政務處理、老人社會等返鄉貢獻所學，且他不潑髒水、有前瞻性是清新選項，給縣民新的選擇和未來。

若他能當選，首要改善交通，已向交通部提出需求，盡速完成輕軌建置，南北串聯霧峰、草屯、中興新村、南投市、名間及竹山等，並連接東西向的台鐵集集支線，更要擺脫南投縣人均GDP全國倒數、人口流失等困境，讓南投富裕有願景。

南投縣長選舉今抽候選人號次，民進黨候選人温世政抽到2號，黨內同志高呼「2號當選」。記者賴香珊／攝影
南投縣長選舉今抽候選人號次，民進黨候選人温世政抽到2號，黨內同志高呼「2號當選」。記者賴香珊／攝影

温世政 南投 南投縣 2026九合一選舉 南投縣選舉

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