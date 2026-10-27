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劉美芳化身「春麗」抽中7號 快打旋風角色集結喊挺教育

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。圖／新北市議員劉美芳提供
新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。圖／新北市議員劉美芳提供

新北市議員劉美芳今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣，最後抽中7號，現場高喊「七號旗開得勝、劉美芳必勝」，並以教育及婦幼政策作為競選主軸。

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劉美芳表示，過去玩格鬥遊戲時，每個角色彼此對戰，但今天連遊戲中的「大魔王」都一起站在台上，因為教育議題沒有敵人，「大家要一起過關」。她說，選擇扮成春麗，是因春麗象徵堅毅與守護，也希望透過角色扮演降低政治活動的距離感，吸引更多青年關心公共事務。

劉美芳也提出守護孩子的三項主張，包括強化校園安全、通學環境及反毒教育；推動AI數位學習、多元探索，同時保障教師權益及教學品質；以及擴大親子空間與育兒資源，打造更友善的家庭環境。

身為雙胞胎媽媽，劉美芳表示，電玩闖關失敗可以投幣重來，但孩子成長只有一次，真正需要克服的「大魔王」，是孩子成長過程中面臨的各種困境，因此希望從教育、校園安全及育兒支持著手。

針對抽中7號，劉美芳表示，選舉抽籤靠運氣，但教育不能靠運氣，「號碼是今天抽出來的，服務是每天做出來的」，今天讓電玩角色走出螢幕，也不是為了打敗誰，而是希望更多人成為孩子成長過程中的守護者。

今天活動也有教育界前輩劉炳煌、全家盟理事長梁子緒、全國商圈發展協會理事長洪啟峯、新北市關懷婦幼協會前理事長蔡玉娟與彭英月、新北青商會會長劉瓊文及救國團板團會長紫玄等人到場。

新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。記者張策／攝影
新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。記者張策／攝影

新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。圖／新北市議員劉美芳提供
新北市議員劉美芳（左四）今出席候選人號次抽籤，化身經典電玩「快打旋風II」角色「春麗」，身旁還集結隆、肯、本田、巴洛克、沙加特、維加、嘉米，以及SNK角色不知火舞等角色助陣。圖／新北市議員劉美芳提供

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