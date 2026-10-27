竹竹苗縣市長選舉號次抽籤出爐 數字都有好彩頭

九合一選舉號次抽籤結果今天出爐，苗栗縣長選舉部分，民進黨苗栗縣長參選人陳品安抽中1號，喊出「一定勝利」；國民黨爭取連任的鍾東錦為2號，他說象徵「勝利連任」繼續為鄉親打拚縣政。

原訂23日辦理的115年地方公職人員選舉候選人號次抽籤，因薔琵颱風來襲，順延至今天舉行。苗栗縣選舉委員會上午在苗栗縣文化觀光局中正堂辦理第20屆縣長、第21屆縣議員選舉號次抽籤。

苗栗縣長選舉僅陳品安與鍾東錦登記參選，兩人在準備抽籤前互相握手致意，隨後依登記順序，由陳品安先行抽籤，抽出1號，喊出「一定勝利」。她指出，選戰至今已辦理近百場說明會，讓大家認識她承諾對接中央資源、財政永續發展以及保證未來對長輩、婦幼的福利提升。

陳品安說，台北有「洋流」、苗栗有暖流，選戰進入最後階段，會用所有心力，把幸福感政策、理念傳達給更多人，凝聚更多鄉親認同，相信一定可以贏得勝利、翻轉苗栗。

由於籤筒僅剩2號籤，鍾東錦披上競選團隊備妥的2號彩帶將籤取出，妻子陳美琦隨即遞上「勝利連任」祝福標語。鍾東錦受訪表示，2號象徵勝利連任，一定會繼續認真打拚縣政，懇請鄉親繼續支持。

鍾東錦說，4年來感謝縣籍立委與議會的支持，並與18鄉鎮市橫向聯繫順暢，在營養午餐、三節禮金等社會福利政策與鄉鎮市公所做最好搭配，因苗栗縣目前仍是全國唯一財政受中央控管縣市，在推動福利措施前，一定要經過審慎評估，但是該給鄉親的福利，絕對努力做最好規劃，他要祝福自己順利當選，也希望藍白陣營參選人都能心想事成、順利當選。

新竹市選委會今天辦理候選人號次抽籤作業，爭取連任的無黨籍新竹市長參選人高虹安抽到1號，喊出「1棒最強棒，新竹Go Homerun」；無黨籍參選人何志勇抽出2號，喊出「讓新竹再勇敢一次」；民進黨籍參選人莊競程由妻子方心慧代抽籤抽到3號，高喊「幸福新製程」。

新竹縣長選舉號次抽籤結果，民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方抽中1號，他說是幸運號碼，象徵「一路向前」，讓竹北經驗，竹縣實現。國民黨竹縣長參選人徐欣瑩抽出2號隨即喊出「勝利2號」，支持者也高喊「好事成雙、迎接勝利」；無黨籍竹縣長參選人朱定瑀抽到3號。