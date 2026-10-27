基宜縣市長選舉號次抽籤 綠營1號藍軍3號

基隆市長選舉號次抽籤結果，民進黨童子瑋由祖父童永代為抽籤，抽到1號，國民黨謝國樑3號。宜蘭縣長選舉則有5人登記參選，民進黨林國漳抽到1號，國民黨吳宗憲則抽中3號。

童子瑋在競選總部「基隆夢想館」受訪說，對於選情抱持戒慎恐懼，他會繼續努力透過媒體及各種場合，論述通勤、長者、青年、生育、教育、醫療等政見，基隆有太多需要改變，希望基隆成為一流城市，不要是三流城市。

謝國樑表示，抽到3號相信他的選情「一切OK」，未來1個月將是關鍵，他一方面會向市民回顧市府做過的建設，一方面告訴大家願景，讓市民了解選擇3號謝國樑，在未來的4年「我們一定會讓基隆一切OK」。

抽到2號的無黨籍基隆市長參選人魏造文說，參選動機是希望基隆市能夠永續發展，人口若持續減少，恐怕將變成基隆鄉、基隆鎮，盼帶給年輕市民能成家立業的環境。

宜蘭縣長選舉號次抽籤部分，結果依序為1號民進黨林國漳、2號無黨籍陳宏毅、3號國民黨吳宗憲、4號無黨籍劉燦輝、5號無黨籍楊鉯婷。

林國漳受訪說，幕僚原本準備5個號次的幸運口號，因為他蠻緊張只有記1號的口號，果然抽中1號，抽到1號好記也耳熟能詳，代表一馬當先、一路領先，最後獲得勝利。

吳宗憲受訪說，今天很開心抽籤程序順利完成，「宜蘭有宗憲，宗憲是靠山」，接下來的競選策略都已規劃完成，就是逐步把該做的事做好。