屏東花蓮台東縣長選舉之爭 參選人號次出爐

今天各地縣選委會舉辦參選人號次抽籤作業，屏東縣長選舉號次為蘇清泉1號、周春米2號；花蓮縣長選舉號次則為張峻2號、游淑貞3號；另外，台東縣長選舉號次則是陳瑩2號、吳秀華4號。

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉抽中1號，喊出「一馬當先、屏東一定贏」口號；爭取連任的民進黨屏東縣長周春米因有縣政行程，委託「春米青年糰」糰長藍光杰代理抽籤，抽到2號，喊出「勝利連任周春米、屏東縣長周春米、我們的縣長周春米」。

藍光杰表示，周春米帶領縣府團隊讓年輕人感受到屏東改變，政策推動成果有目共睹，尤其是願意傾聽年輕人的聲音，是大家最強後盾，看到未來的希望，因此站出來跟小米縣長一起打拚。

花蓮縣長選舉候選人號次抽籤結果為，魏嘉賢1號、張峻2號、游淑貞3號、台灣工黨羅佩秦4號。台東縣長選舉部分，無黨籍李吳穎智1號、陳瑩2號、無黨籍王志偉 3號、吳秀華4號。

花蓮縣部分。國民黨花蓮縣長參選人游淑貞抽到3號後，喊出「3陽開泰、花蓮有靠山」。她強調抽到最順利的號碼，要打造全齡社會照護的花蓮，創造百業興盛，延續傅崐萁、徐榛蔚任內的建設，以鄉親為先。

無黨籍縣長參選人魏嘉賢抽中1號後，高喊「票投 1號魏嘉賢，把花蓮擺第一，一定讓花蓮大步向前」，隨即與抽中象徵勝利「V」字手勢2號、尋求連任的胞弟花蓮市長魏嘉彥會合，兄弟倆前往花蓮市、吉安鄉等地掃街拜票。

無黨籍張峻抽到2號後，喊出「好事成雙、旗開得勝」。他說，不分黨派、不分族群，凝聚花蓮鄉親力量，推動城市翻轉；台灣工黨羅佩秦抽到4號，喊出「4季平安、4號最溫暖」。

台東縣部分。民進黨台東縣長參選人陳瑩抽到2號，她表示，再一次鄭重宣誓，要做一個沒有包袱，且不做傀儡的縣長，每一個台東人所繳的納稅錢，都應該是使用在台東的公共需求上，而不是為了自家的投資；自己沒有家族包袱、沒有任何投資的包袱，「我要做的就是為台東縣民，謀取最大的福利」。

國民黨台東縣長參選人吳秀華抽到4號後，喊出「事事如意、四方來相聚，就是愛台東、挺秀華。」吳秀華說，自己一路走來始終如一，不畏強權、不畏司法迫害，只剩下最後一里路，只剩下30幾天，一定要團結所有支持藍軍的好朋友，共同支持4號吳秀華，一定要守住台東的藍天。