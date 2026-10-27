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罕見！競總成立看不到候選人 哥哥代抽議員號次巧合再中3號

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣第五選區議員蔡永富下屆交棒弟弟蔡永順參選，蔡永順因涉賄選，目前仍遭羈押禁見。日前蔡永順競選總部成立大會，蔡永富代弟弟出席，成為少見候選人未現身的競總成立活動。圖／蔡永富服務處提供
民進黨雲林縣第五選區議員蔡永富下屆交棒弟弟蔡永順參選，蔡永順因涉賄選，目前仍遭羈押禁見。日前蔡永順競選總部成立大會，蔡永富代弟弟出席，成為少見候選人未現身的競總成立活動。圖／蔡永富服務處提供

民進黨雲林縣第五選區議員蔡永富下屆交棒弟弟蔡永順參選，蔡永順因涉賄選，目前仍遭羈押禁見。日前蔡永順競選總部成立大會，蔡永富代弟弟出席，成為少見候選人未現身的競總成立活動；今天雲林縣議員候選人號次抽籤，蔡永富再度代弟弟出席，抽中3號，巧合的是，蔡永富4年前參選時也抽中同一號次。

2026九合一選舉

蔡永順因涉賄選案遭羈押，無法親自參與選舉相關活動，競選總部成立及候選人號次抽籤等事務，均由哥哥蔡永富代為出面。蔡永富10月25日替弟弟完成競選總部成立活動，他在台上感謝地方支持者在困難時刻仍給予關心；今天抽籤再度抽中3號，也讓兄弟倆的參選經歷出現巧合。

蔡永富表示，過去兄弟倆長期投入地方服務，從道路建設、排水改善到民眾日常需求，都希望盡力協助。雖然目前由他代替弟弟處理部分競選事務，但對地方的服務仍會持續。

蔡永富也感謝鄉親在這段期間給予家人及團隊支持，表示會繼續做好地方服務，「永富的服務不會停，永順的腳步也不會停。兄弟倆對地方的承諾，我們會繼續做下去。」

民進黨雲林縣第五選區議員蔡永富（如圖）下屆交棒弟弟蔡永順參選，他今代弟弟抽籤。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣第五選區議員蔡永富（如圖）下屆交棒弟弟蔡永順參選，他今代弟弟抽籤。記者陳雅玲／攝影

號次 議員 賄選 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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