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連三次立委選舉都抽中1號 蘇巧慧市長再抽1號興奮喊：一定贏

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧今天上午與賴清德一同至頂泰山巖參香祈福。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧今天上午與賴清德一同至頂泰山巖參香祈福。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午與賴清德總統至泰山區頂泰山巖參香祈福，當得知號次抽籤抽到1號時，蘇巧慧興奮大喊：「新北一定贏、2026新北一定贏、巧慧一定贏！」。蘇指出前3次立委選舉都抽到了1號，這次再抽到1號非常的幸運。

2026九合一選舉

今天是顯應祖師聖誕，頂泰山巖及下泰山巖都舉辦了盛大的祭典。賴清德總統今天上午與蘇巧慧連袂至頂泰山巖參拜祈福，蘇巧慧受訪時表示，今天是選舉投票日倒數32天也是號次抽籤日，這次很高興抽到了1號，她一定會繼續努力克服種種的困難。新北隊一定會大大的衝刺，讓新北升級。

媒體詢問蘇巧慧關於賴清德總統上次來頂泰山巖，副董事長也就是邱臣遠的母親有預祝總統當選總統。總統剛剛也提到希望下次來是蘇巧慧當市長，另外這次再跟邱臣遠的媽媽同台，是否是跨黨派的支持？蘇巧慧說，頂泰山巖是我們新北市非常重要的信仰中心，她常常來這裡，跟這裡的團隊還有鄉親都非常熟稔親近，所以他們現在願意站出來支持，給她更多的肯定和熱情，代表這一路上以來越來越多人肯定我們正面陽光的選舉方向。

蘇巧慧說，選舉就是要來描述對城市的願景，希望這個城市未來可以長什麼樣，我們又能夠為它做什麼，會繼續在未來的32天裡面，用這樣的態度完成這一次的選戰。蘇巧慧也透露，明天蔡英文前總統會來蘆洲和她一起參拜，也幫新北隊加油，她會把握最後的時間全力衝刺。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧到泰山區頂泰山巖參香祈福，與支持者熱情握手致意。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧到泰山區頂泰山巖參香祈福，與支持者熱情握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧與支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧透露明天蔡英文前總統會來蘆洲和她一起參拜，她會把握最後的時間全力衝刺。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧透露明天蔡英文前總統會來蘆洲和她一起參拜，她會把握最後的時間全力衝刺。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧抽到1號興奮大喊：「新北一定贏、2026新北一定贏、巧慧一定贏！」。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧抽到1號興奮大喊：「新北一定贏、2026新北一定贏、巧慧一定贏！」。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧 立委選舉 泰山 2026九合一選舉 新北市選舉

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