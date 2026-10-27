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影／又脫了！柳淑芳8度參選 脫衣曝「刻在心裡的名字」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影
高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影

高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。談起參選初衷，她直言，台灣獨立是她一輩子的信仰，只盼台灣不要發生戰爭。

2026九合一選舉

高雄市選委會上午在文化中心辦理候選人號次抽籤，無黨籍第四選區左營、楠梓議員候選人柳淑芳也現身會場，將競選旗幟當成連身裙穿在身上，當眾拆下旗幟，上半身僅剩白色內衣，胸前寫著「台灣獨立」短巾遮擋，下半身搭配白色短紗裙，員警立即上前勸阻，以布幔遮掩並護送她進入抽籤廳。

「台灣獨立是刻在心裡的名字！」柳淑芳說，台灣獨立就是她刻在心裡的名字，更是一種信仰，她不願看到戰爭發生，更不希望人民的生命財產受到威脅。

外界有人認為，主張台灣獨立才是引發兩岸戰爭源頭，柳淑芳不認同，她強調，台灣不是主動攻擊的一方，而是遭受攻擊的一方，更應該做好準備、守護自己的家園，不能因為害怕戰爭，就放棄原本堅持的信念。

柳淑芳透露，這次已是她人生第8度投入選舉，過去曾參選里長、立委及市議員，這回則是第5度角逐議員席次。儘管多次投入選戰，她始終沒有放棄，對台灣獨立的信念也未曾動搖。

柳淑芳已不是第一次在選舉場合脫衣表達訴求，2015年立委選舉號次抽籤，她便曾當場脫下外衣，穿著紅色內衣與碎花短裙表達訴求；2018年議員選舉抽籤，她又將競選旗幟當作連身裙，甚至一度試圖當場脫衣，嚇得選務人員趕緊搬出大桌巾替她遮擋。

柳淑芳表示，她希望台灣社會能夠「老有所養、壯有所居、各有所愛、台灣獨立」，今天的裝扮也是為了配合台北「洋流」，自己則要當「左營、楠梓洋流」。

高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影
高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影

高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影
高雄市議員候選人柳淑芳第8度披掛上陣，今天抽號次抽籤，再度上演招牌「脫衣秀」，當眾脫下競選旗幟，露出白色內衣，現場員警上前圍成人牆，成為抽籤會場另類焦點。記者郭韋綺／攝影

名字 楠梓 議員 2026九合一選舉 高雄市選舉

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