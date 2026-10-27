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蔣萬安請益有譜？柯文哲給建言 連任者有優勢、不要被假象嚇到
首都選戰倒數32天，台北市長蔣萬安昨競總成立，民眾黨主席黃國昌到場力挺，蔣今也表示，一直都很希望能夠跟前市長、民眾黨創黨主席柯文哲請益。柯文哲建議，可以把做過的東西列表出來，再看挑戰者怎麼回應，連任者還是有優勢，靜下心來，不要被假象嚇到。
民眾黨6位北市議員候選人完成號次抽籤後，柯文哲也到場力挺。柯文哲被媒體問及，蔣萬安說想請益，會跟他見面？如果蔣來拜會，有什麼建議？
柯文哲回應，選連任的人本來就有優勢，蔣萬安只要把他做過的東西，特別是像重大工程，已開工幾個、完工幾個，重大政策開創幾個，還有改掉、修掉哪些不合時宜的制度，列一個表出來，再看挑戰者怎麼回應他的過去所做，再做討論、攻防。
柯文哲強調，連任者還是有他的優勢，所以靜下心來，不要被那個假象嚇到，穩扎穩打就可以。
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