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張勝德、吳宗憲同場抽籤互動熱 同框掃街比「3」喊「宗憲做靠山」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲抽中3號、張勝德抽中14號，兩人步出會場互道加油祝福。記者戴永華／攝影
吳宗憲抽中3號、張勝德抽中14號，兩人步出會場互道加油祝福。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲今天抽中3號，與百名支持者高喊「縣長選宗憲，宜蘭有靠3！」承諾以三大「靠山政策」，照顧長輩與育兒家庭、創造青年返鄉機會、提供公部門法律後援，成為宜蘭鄉親最堅實的後盾。

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吳宗憲上午由議長張勝德、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華、指導委員會主委陳琬惠等名代與蘭陽戰警志工團陪同前往。由於參選縣議員的議長張勝德也同在運動公園體育場抽籤，吳宗憲抽中3號、張勝德抽中14號，兩人步出會場互道加油祝福，支持者還上前與議長開玩笑，以14諧音喊「愛你一生一世」。

抽籤後，吳宗憲登上吉普車，由議長張勝德陪同從公園路出發繞行宜蘭市區掃街拜票，兩人展現好交情與堅定力挺的態度，沿途鄉親夾道歡迎、揮手高呼「3號凍蒜」。

「抽中3號是天意，更是責任」。吳宗憲表示，從擔任檢察官起，自己就因硬漢外型，正直、實在、負責任的態度，常被形容「無敵鐵金剛」；上任立委後，積極為鄉親服務，對他而言「成為宜蘭鄉親的靠山」不只是一句吉祥口號，更是個性的縮影、對縣 民的重要承諾。

面對新潮流派系黑手、人口外流與產業經濟瓶頸，宜蘭需要一位有專業、有能力、經得起檢驗的縣長。吳宗憲提出三大靠山：

第一，做長輩與育兒家庭的靠山：推動65歲以上長者免健保費、每年7200點敬老卡及縣府加碼敬老金，提供每年超過1萬7200元照顧，推出0至3歲每月1000元消費券。

第二，做青年與產業的靠山：推動「宜蘭線+1」、「北北基桃宜」跨區域治理及「北宜雙科」AI產業合作，引進矽光子封裝測試等高價值、低污染產業，打造台灣瑞士，讓青年返鄉就業。

第三，做基層警消與公務人員的靠山：推動縣府增設公職律師，公立學校每年8萬元法律顧問費。憑藉20年檢察官歷練，11年肅貪與法治經驗，吳宗憲依法行政，讓警消、教師及公務人員敢做事、好做事。

面對抹黑與側翼攻擊，吳宗憲說，將以最坦蕩的態度直球對決，呼籲鄉親11月28日出門投票，「宜蘭是我們的家，3號吳宗憲就是宜蘭人的靠山！」

議長張勝德在抽籤後，陪同縣長候選人吳宗憲在宜蘭市車隊掃街，比出「3」號手勢，喊出「宗憲做靠山」。圖／吳宗憲競總提供
議長張勝德在抽籤後，陪同縣長候選人吳宗憲在宜蘭市車隊掃街，比出「3」號手勢，喊出「宗憲做靠山」。圖／吳宗憲競總提供

議長張勝德在抽籤後，陪同縣長候選人吳宗憲在宜蘭市車隊掃街，一起向選民揮手致意。圖／吳宗憲競總提供
議長張勝德在抽籤後，陪同縣長候選人吳宗憲在宜蘭市車隊掃街，一起向選民揮手致意。圖／吳宗憲競總提供

吳宗憲今天抽籤，感謝鄉親支持。圖／吳宗憲競總提供
吳宗憲今天抽籤，感謝鄉親支持。圖／吳宗憲競總提供

縣長候選人吳宗憲由議長張勝德、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華、指導委員會主委陳琬惠等名代與蘭陽戰警志工團陪同前往抽籤。圖／吳宗憲競總提供
縣長候選人吳宗憲由議長張勝德、競總主委林建榮、後援會總會長呂國華、指導委員會主委陳琬惠等名代與蘭陽戰警志工團陪同前往抽籤。圖／吳宗憲競總提供

張勝德 吳宗憲 宜蘭 2026九合一選舉

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