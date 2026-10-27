藍綠不約而同派青年代抽 李四川、蘇巧慧選前32天陸戰全面升溫

李四川陣營由競選辦公室主任江怡臻帶領多名年輕夥伴代表抽籤，最終抽中3號。江怡臻表示，李四川今天上午前往蘆洲湧蓮寺參與南海觀音佛祖遶境，隨後還要展開市場掃街，因此委託青年夥伴當他的「分身」。

李四川團隊抽中3號後，現場高喊「票投3、挺四川」。江怡臻表示，數字3也能與「川」的意象連結，並以3號的OK手勢延伸出「川好勢、萬事OK」，希望藉此凸顯李四川準備接棒市政。

江怡臻表示，李四川將以42年工程與市政經驗作為選戰主軸，並持續推動包括軌道建設、AI科技產業廊帶、都更、托育及育嬰政策等政見。

倒數階段，李四川陣營同樣將加強陸空戰。江怡臻表示，明天李四川將攜手議員候選人展開全市路口拜票，後續也會持續安排市場掃街、地方活動、後援會及跨區造勢，爭取選民支持。

蘇巧慧則由競選辦公室發言人馬亨亨．夷將代表抽籤。馬亨亨．夷將表示，蘇巧慧一向放手讓團隊規畫與執行活動，因此今天也將抽籤任務交給年輕團隊，最後抽中1號，隨即喊出「二〇二六，一定慧贏」。

她也指出，蘇巧慧自2015年投入新北地方服務以來，歷經4次選舉，每次都抽中1號，團隊笑稱是「一路走來，始終如1」。

蘇巧慧當時正在泰山頂泰山巖陪同總統賴清德參拜，得知抽中1號後，立即向現場鄉親報告號次；競辦表示，賴清德也在現場高喊「一馬當先、高票當選」。

選戰布局方面，蘇巧慧今天下午將從鶯歌展開大車掃，向地方鄉親報告號次並爭取支持。馬亨亨．夷將表示，最後32天將採陸空戰齊發，除實體掃街、活動外，也會持續透過線上活動擴大接觸選民。

蘇巧慧競辦在抽籤後展示1號競選旗幟，喊出「一定慧贏」。記者張策／攝影

李四川競選團隊抽中3號後，高喊「票投3、挺四川」。記者張策／攝影

李四川競辦主任江怡臻代為抽中3號。圖／李四川競辦提供