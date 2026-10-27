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高雄「舉牌姊」又脫了 為聲援洋流改包裹台獨布條抽議員號次

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員候選人柳淑芳在抽號次場外當眾脫衣，立即被警方團團圍住。圖／讀者提供
高雄市議員候選人柳淑芳在抽號次場外當眾脫衣，立即被警方團團圍住。圖／讀者提供

高雄市選委會今天在市立文化中心舉辦市長、議員號次抽籤，「七戰七敗」的左楠區候選人柳淑芳過去參選抽號次時曾脫衣引發騷動，今天在場外又當眾脫去上衣只剩胸罩，警方見狀急忙上前將人包圍，柳淑芳上半身包裹布條之後進入會場完成抽籤。她強調，台北有洋流，高雄則有柳流。

2026九合一選舉

柳淑芳熱衷參選，38歲起陸續選過高雄立委及市議員，長期在街頭舉牌宣傳政治理念，因而被稱「舉牌姊」，並列入高雄都市傳說人物之一。柳淑芳今年又再度參選左楠區市議員，人生第八度參選。

柳淑芳以往抽號次時曾當眾脫掉衣服、赤裸上陣，警方對她保持高度戒備。柳淑芳今早向熟識的媒體記者表示，今天上台抽籤「保證不會脫」，豈料進場之前，她又在文化中心廣場脫掉上衣只剩胸罩，當眾上演換衣秀，在上半身包裹布條之後步入會場抽籤。

此外，柳淑芳也舉出「中國國民黨回歸中國」、「苦民所苦不怕你死」等文字看板，她表示，台北有洋流、高雄也有柳流，今天的裝扮是配合台北的洋流，若高雄市選委會讓她在台上把布條展開，並喊出抽中的號碼，她保證上台抽籤不會脫衣服。

高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供
高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供

高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供
高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供

高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供
高雄市議員候選人柳淑芳今天包裹台獨布條上台抽號次。圖／讀者提供

號次 包裹 議員 2026九合一選舉 高雄市選舉

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