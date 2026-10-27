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蔣萬安借國中成立競總挨批 國民黨：用法條說話 不要亂罵

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市長蔣萬安競選總部成立大會昨於敦化國中舉辦，遭質疑學校違反行政中立、市府特別開綠燈。國民黨今舉行記者會駁斥。圖／國民黨提供
台北市長蔣萬安競選總部成立大會昨於敦化國中舉辦，遭質疑學校違反行政中立、市府特別開綠燈。國民黨今舉行記者會駁斥。圖／國民黨提供

台北市長蔣萬安競選總部成立大會昨於敦化國中舉辦，遭質疑學校違反行政中立、市府特別開綠燈。國民黨今舉行記者會駁斥，台北市教育局QA與銓敘部99年函釋白紙黑字寫明，學校將場地租借予政治團體或公職候選人，並未違反行政中立，且過去行之有年，不是蔣萬安用特權，不要亂罵。

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台北市議員候選人賴苡任指出，台北市政府教育局「台北市校園行政中立及場地開放管理規定」常見問題第三點寫得很明白，學校於下班或國定及例假日期間，將場地租借給政治團體及公職候選人是否違反行政中立？網路上白紙黑字寫著「否」，只要學校秉持公平公正原則，並依據銓敘部99年函釋，就沒有違反行政中立的問題。

賴苡任表示，法律如果有不清楚的，就用行政命令或函釋補充解釋，但很可惜，一堆青鳥都是文盲、法盲，只看法律不看函釋、不看行政命令。他以士林區福林國小為例，民國107年4月20日台北市教育局的函文也寫得很清楚，當時恰逢第七屆市長、第十三屆議員及第十三屆里長選舉，沒有違反行政中立。

賴苡任也說，僑務委員吳怡明日前參加僑委會會議時，身上帶著洋流的飄帶，還與僑委會代理委員長李妍慧開心合照，旁邊還有行政院長卓榮泰。他表示，僑務委員雖是榮譽職，但僑委會是行政機關，花錢在圓山飯店包場就是用公帑，活動就屬於公務活動，「這個才叫做行政不中立」。

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