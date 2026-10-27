選舉倒數 性平團體：近2百名參選人表態支持性別議題

九合一選舉進入倒數階段。性平團體「彩虹平權大平台」今天公布「Pride Watch」彩虹選民投票指南最新進度，近200名參選人註冊表態支持性別議題。

彩虹平權大平台自2018年起推出的「Pride Watch」網站，結合互動式台灣地圖，參選人只需註冊並完成「友善候選人問卷」，即出現在地圖上，並可自行增添性別政見與過往提案質詢紀錄。

彩虹平權大平台舉行記者會，公布本屆九合一選舉「Pride Watch」彩虹選民投票指南最新進度，目前全台已有近200名參選人主動註冊表態支持性別議題。

彩虹平權大平台呼籲選民，透過公開透明的機制監督參選人，讓性別友善真正落實於地方政見。

彩虹平權大平台說，推出「Pride Watch」網站後，歷年選前瀏覽次數均突破10萬人次。2024年的總統暨立委選舉中，共有103名參選人註冊，其中包含當時的總統及副總統參選人賴清德及蕭美琴，也在網站提出性別政見；回顧2022年的九合一地方選舉，共有245人註冊，最後有87人當選議員。

彩虹平權大平台說，2022年九合一選舉後，大平台積極聯繫及拜會87名當選的議員，並號召地方公民團體，促成了每年在台北、新北、基隆、桃園、苗栗、新竹縣市、台南及高雄的「友善議員聚會」，4年來，各黨派的友善議員在地方議會，提出了至少233個性別相關提案及104次質詢，將選前的表態轉化為地方政策法案。

彩虹平權大平台指出，「Pride Watch」網站上建立「選民雙向監督」機制，除了參選人單向宣告，選民也可主動編寫、補充參選人過往的「友善/不友善發言」。透過公民參與資訊共編，呈現候選人最真實全面的樣貌，避免性別表態成為選前的口號漂白。

彩虹平權大平台表示，性別友善不只是全國性的議題，更與每個人的地方日常生活息息相關，盼透過「Pride Watch」網站，讓選民的聲音直達未來的政治人物眼中，讓台灣作為亞洲的性別燈塔，真正實現「友善日常，由你決定!」。

「Pride Watch」彩虹選民投票指南網址:https://pridewatch.tw/。