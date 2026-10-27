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雲林縣各區縣議員候選人完成抽籤 完整名單號次出爐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨縣議員蔡永富（如圖）交棒弟弟蔡永順，今代弟弟抽籤。記者陳雅玲／攝影
民進黨縣議員蔡永富（如圖）交棒弟弟蔡永順，今代弟弟抽籤。記者陳雅玲／攝影

雲林縣下屆縣議員選舉號次抽籤完成，多數候選人到場親自抽籤，抽籤所在地位於第一選區的斗六市，該區候選人隨後展開車隊掃街，周邊交通一度打結。

2026九合一選舉

完整名單如下：

雲林縣第一選區（斗六、林內、莿桐，應選10席），1號黃勝志（國民黨）、2號曾博鴻（無黨籍）、3號陳永修（國民黨）、4號黃釋瑩（無黨籍）、5號邱世文（無黨籍）、6號鍾明馨（無黨籍）、7號楊朝祈（無黨籍）、8號賴瑪玲（國民黨）、9號林岳璋（無黨籍）、10號陳芳盈（國民黨）、11號張光儀（無黨籍）、12號林靖冠（民進黨）、13號王竣毅（無黨籍）、14號林群力（民進黨）、15號廖郁賢（民進黨）、16號江文登（民進黨）、17號廖昶淳（時代力量）、18號許百芳（無黨籍）。

第二選區（斗南、古坑、大埤，應選6席），1號陳麗蘭（無黨籍）、2號吳延豐（無黨籍）、3號高明達（民進黨）、4號林森寳（無黨籍）、5號賴明源（無黨籍）、6號黃景鴻（無黨籍）、7號張庭綺（民進黨）、8號洪惠玲（無黨籍）、9號王秋足（國民黨）。

第三選區（虎尾、土庫、元長、褒忠，應選9席），1號黃美瑤（無黨籍）、2號蔡明水（無黨籍）、3號陳俊龍（無黨籍）、4號李明明（民進黨）、5號魏順興（無黨籍）、6號張維心（無黨籍）、7號沈昱霆（無黨籍）、8號王鈺齊（無黨籍）、9號陳乙辰（台灣民眾黨）、10號黃凱（無黨籍）、11號林文彬（民進黨）。

第四選區（西螺、二崙、崙背，應選6席），1號楊智凱（無黨籍）、2號王裔迪（民進黨）、3號李明哲（國民黨）、4號廖子漢（無黨籍）、5號廖庭輝（無黨籍）、6號游淑雲（無黨籍）、7號李泓儀（民進黨）、8號張家閎（台灣民眾黨）、9號廖偉晴（國民黨）、10號洪如萍（民進黨）。

第五選區（麥寮、台西、東勢、四湖，應選7席），1號趙育祥（無黨籍）、2號蘇國誼（無黨籍）、3號蔡永順（民進黨）、4號郭佩瑄（民進黨）、5號許留賓（無黨籍）、6號蔡梨美（無黨籍）、7號吳蕙蘭（無黨籍）、8號吳宗典（無黨籍）、9號林宜豊（台灣民眾黨）、10號林建鴻（國民黨）。

第六選區（北港、水林、口湖，應選5席），1號蔡岳儒（民進黨）、2號王承宏（無黨籍）、3號黃美蘭（無黨籍）、4號蔡孟真（民進黨）、5號陳定鈞（無黨籍）、6號王新堯（無黨籍）、7號黃文祥（無黨籍）。

第七選區（平地原住民，應選1席），1號周志祥（Kacaw·Kaco，無黨籍）、2號呂佶娜（Aniu·Wuhsin，國民黨）、3號鄭玫惠（無黨籍）。

第八選區（山地原住民，應選1席），1號張忠豪（無黨籍）、2號蔡嘉峻（Pisaw Hakaw，無黨籍）、3號李丘威達（無黨籍）、4號高瑛翠（無黨籍）。

雲林縣第四選區縣議員李明哲尋求連任，抽中3號。記者陳雅玲／攝影
雲林縣第四選區縣議員李明哲尋求連任，抽中3號。記者陳雅玲／攝影

雲林縣下屆縣議員選舉號次抽籤完成，多數候選人到場親自抽籤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣下屆縣議員選舉號次抽籤完成，多數候選人到場親自抽籤。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議長黃凱抽中10號。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議長黃凱抽中10號。記者陳雅玲／攝影

雲林縣下屆縣議員選舉號次抽籤完成，多數候選人到場親自抽籤。記者陳雅玲／攝影
雲林縣下屆縣議員選舉號次抽籤完成，多數候選人到場親自抽籤。記者陳雅玲／攝影

議員 號次 雲林 2026九合一選舉

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