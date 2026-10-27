黃國昌兩度質問「嘉義地檢署睡醒了嗎？」 轟司法雙標

民眾黨主席黃國昌今天陪同藍白共推嘉義市長候選人張啓楷參加號次抽籤，面對媒體詢問是否擔心自己成為司法調查對象，黃國昌表示，民進黨對他及柯文哲的「司法追殺」早已開始，並將矛頭轉向嘉義地檢署，質疑司法辦案標準不一，當場兩度質問「嘉義地檢署，你們睡醒了嗎？」要求檢方公平處理張啓楷提告民進黨市長候選人王美惠及姚立明的案件。

黃國昌表示，民進黨對民眾黨的司法追殺並非現在才開始，不論是柯文哲或他本人，都早已成為目標，但民眾黨「行得直、坐得正」，所有公開發言都能接受檢驗。

黃國昌也提及民進黨新北市長候選人蘇巧慧，指控蘇氏家族涉及利益輸送，並聲稱自己提出的事實，蘇巧慧至今未正面反駁，僅以「一切合法、謝謝指教」回應。他認為，司法公信力建立在一致的辦案標準上，不應對在野黨人士積極搜索、聲押，面對綠營相關爭議卻採取不同態度。

話鋒一轉，黃國昌將矛頭指向嘉義地檢署，表示張啓楷就是最明顯的例子。他指控王美惠邀請姚立明在競選總部成立活動中，對張啓楷提出與客觀事實不符的指控，張啓楷公開要求兩人說清楚，卻未獲正面回應，最後只能尋求司法途徑。

黃國昌質疑，檢調面對在野黨人士與綠營相關案件，採取不同辦案態度，當場兩度質問「請問嘉義地檢署，你們睡醒了嗎？」更說即使檢方只拿出處理在野黨案件50%的力氣，結果也不應該是目前這個樣子。

黃國昌也透露，原本打算等王美惠完成抽籤後，觀察她接受媒體聯訪，並希望有機會當面交換意見，沒想到王美惠已經離開現場，讓他有些驚訝。他表示，民主社會本來就應該公開交換意見，民眾黨仍會持續表達立場。

黃國昌最後表示，民眾黨是就事論事、開大門走大路的政黨，對張啓楷參選嘉義市長充滿期待與信心。