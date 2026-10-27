蔣萬安競總成立白營市議員6選將未現身 黃國昌：將透過行動相互支持

民眾黨主席黃國昌今天陪同藍白共推的嘉義市長候選人張啓楷參加號次抽籤，對於台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，民眾黨雖大力相挺，但黨籍6名台北市議員參選人全數缺席，引發外界揣測是否涉及藍白選舉默契。黃國昌笑說「大家不要緊張」，強調未來還有一連串選舉活動，民眾黨與國民黨將透過具體行動展現相互支持。

蔣萬安競選總部昨天成立，民眾黨動員支持，卻不見6名黨籍台北市議員參選人到場。媒體今天在嘉義市長候選人號次抽籤現場詢問黃國昌，這是否為民眾黨與國民黨之間的選舉默契？

黃國昌聽聞問題後笑說「當然，大家不要緊張啦」，昨天只是蔣萬安競選總部成立，接下來還有一連串行動，雙方合作將慢慢堆疊。他表示，民眾黨在台北市支持正直、善良，也支持真正的台灣價值，相信民眾黨與國民黨在台北市彼此相互支持，未來都會在具體行動中一一呈現。

至於嘉義市長選舉，張啓楷今天抽中3號，黃國昌以「中流砥柱」形容這個號次，並喊出「3號出發，幸福抵嘉」，認為是好兆頭。他表示，張啓楷提出多項具進步性及前瞻性的市政規劃，希望延續市長黃敏惠的施政成果。

黃國昌也再次向民進黨市長候選人王美惠喊話，要求接受張啓楷提出的市政辯論邀請。他批評民進黨在不同地方對選舉辯論採取雙重標準，若王美惠的政見具有可行性，過去在立法院的表現也經得起檢驗，就應勇敢接受辯論，讓市民透過公開政策交鋒比較兩名候選人的施政能力。