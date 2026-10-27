影／宜蘭縣選委會落漆！未安排原住民縣議員抽籤座位引爆抗議

宜蘭縣選委會今天舉辦選舉號次抽籤，竟發生抗議事件。縣議員第11選舉區候選人孫湯玉惠到場，發現主辦單位未安排座位，連個名牌也沒有，氣到走向會場台前抗議「不尊重原住民」，議長張勝德與副議長陳漢鍾也看不下去共同聲援，選委會道歉後趕緊補座位。

孫湯玉惠上午由支持者陪同前往縣立運動公園體育館會場，未料一到場發現沒有她的座位，驚呼「怎麼回事」？縣選委會在進行抽籤前，公開向與會者說明，這次有一個選區是同額競選，也就是縣議員第11選舉區，屬於原住民選區，不進行號次抽籤；說明後束要進行抽籤前，候選人孫湯玉惠大爆不滿，上前抗議。

「從頭到尾第11選區沒有名牌、沒有位子！」孫湯玉惠表示，雖然這次同額競選，上一屆同樣是同額競選，選委會在上次仍有安排座位，沒想到這次到場，卻連張椅子，連個名牌都沒有。

孫湯玉惠當場抗議高喊，即使同額競選，自己仍是正式候選人，選委會的作法不尊重原住民。

議長張勝德與副議長陳漢鍾都看不下去，怒批「怎麼可以連位置都沒放，這樣做就不對！」「上次同額有安排座位，這次卻無位可坐」，是要讓讓候選人以「無聲」方式抗議嗎？

議員黃定和強調，孫湯玉惠是候選人，雖然不用抽籤，還是應該要有座位，受到基本的尊重，縣選委會的作法不應該。

縣選委會面對會場抗議挨轟，選委會總幹事張謙祥當場站起來道歉，再次說明是第11選舉區是同額競選的緣故，直接登記1號；副總幹事趙傳敏也上前跟孫湯玉惠致歉說明，工作人員緊急在會場後方安排座位才化除尷尬。