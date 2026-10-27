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嘉義縣議員抽籤號次揭曉 52名候選人趕場拚掃街

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員選舉號次今天完成抽籤，候選人抽到號碼隨即出發掃街。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員選舉號次今天完成抽籤，候選人抽到號碼隨即出發掃街。記者黃于凡／攝影

嘉義縣選舉委員會今天上午舉行縣長及縣議員選舉號次抽籤，由嘉義縣選舉委員會主委羅木興主持，今年共有53人登記參選縣議員，1人不符資格遭取消，將選出37席，競爭相當激烈，候選人抽取號碼後，隨即站上戰車出發掃街，選舉氛圍逐漸增強。

2026九合一選舉

嘉義縣議員第一選區9選8，號次抽籤結果為黃榮俊1號，黃榮利2號，戴光宗3號，江佩曄4號，楊秀琴5號，王啓澧6號，黃惠汝7號，賴瓊如8號，詹琬蓁9號。

嘉義縣議員第二選區14選8，號次抽籤結果為劉明宗1號，簡嘉億2號，魏彰儀3號，陳育勝4號，陳慶桐5號，林秀琴6號，何秀英7號，陳文忠8號，黃啟豪9號，林岱杰10號，廖昱婧11號，何文華12號，許韶珍13號，林淑完14號。

嘉義縣議員第三選區7選4，江明赫1號，吳思蓉2號，江志明3號，孫維聰4號，簡志偉5號，陳靖雅6號，莊信宗7號。

嘉義縣議員第四選區8選6，潘麗惠1號，黃鈺惠2號，姜鈞翔3號，呂文正4號，蔡政宜5號，陳怡岳6號，萬家甫7號，李家豪8號。

嘉義縣議員第五選區4選3，翁聰賢1號，蔡信典2號，黃金茂3號，陳鳳梅4號。

嘉義縣議員第六選區10選7，詹黃素蓮1號，陳柏麟2號，張明達3號，詹志暉4號，羅士洋5號，張倖鈺6號，莊竣傑7號，江季珍8號，曾亮哲9號。第七選區（山地原住民）武清山1號。

嘉義縣選舉委員會主委羅木興今早主持縣長及縣議員選舉號次抽籤，今年共有52人符合參選資格。記者黃于凡／攝影
嘉義縣選舉委員會主委羅木興今早主持縣長及縣議員選舉號次抽籤，今年共有52人符合參選資格。記者黃于凡／攝影

嘉義縣議員選舉號次今天完成抽籤，候選人抽到號碼隨即出發掃街。記者黃于凡／攝影
嘉義縣議員選舉號次今天完成抽籤，候選人抽到號碼隨即出發掃街。記者黃于凡／攝影

議員 嘉義 號次 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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