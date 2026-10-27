洋流衝擊基隆？童子瑋：看到人潮很感動 謝國樑：對手強讓我充滿鬥志

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨晚到基隆與基隆市長候選人童子瑋造勢，遊行市區時人潮相當多。童子瑋今天表示，看到忠一路的人潮非常多，真的很感動，最後一哩路，仍戒慎恐懼，大家一起努力。國民黨候選人市長謝國樑對洋流回應，對手的強勁，「可以讓我們充滿了鬥志」，會再調整戰術和選舉策略，他會非常努力，對連任很有信心。

謝國樑今天抽中3號，他被問到昨天沈伯洋到基隆造勢的洋流人潮很多怎麼看？謝國樑回應說，一方面對手的強勁，可以讓他們充滿了鬥志，一方面好好思考未來一個月要採取什麼戰術和選舉策略，他們會非常的努力，也很有信心。

謝國樑指出，對方辦理活動的方式其實還是有值得學習的地方，無可諱言，基隆的支持者比較多，對方有很多創新的方法、集會遊行的隊型，他會和競總主委林沛祥吸取好的經驗，精進未來的作為，看未來一個月要怎麼做才會獲得勝利。

謝國樑感謝立委林沛祥、副市長邱佩琳及前市長張通榮到場陪同。他表示，基隆的發展需要更多力量共同投入，無論來自不同政黨或各界朋友，只要願意為基隆努力，都是推動城市進步的重要夥伴。此次藍白兩黨地方主委再次共同出席重要選舉活動，也延續先前登記參選時的合作精神。

謝國樑強調，這次選舉將持續以「基隆有愛，因為我們為的是下一代」為核心理念，期盼讓基隆成為一座更安全、更友善，也更有發展機會的城市。未來將繼續以市民需求為優先，秉持務實做事的態度，推動各項建設與政策，做市民最堅實的靠山，讓基隆持續正向發展。

童子瑋的阿公代抽中1號，針對昨晚忠一路及市區遊行人潮多，童子瑋說，昨晚他和沈怕洋看到忠一路的人潮非常多，真的很感動，最後一哩路，大家一起努力、一馬當先、一起當選。但他還是戒慎恐懼，繼續努力，非常謝謝所有熱情的基隆人昨晚一起「洋流童行」。

童子瑋指出，對每天往返雙北的通勤族來說，少一點等車、塞車的時間，就能早一點回家吃飯、陪伴家人；對搭公車看醫生、買菜的市民而言，班次穩定、上下車方便，就是日常生活最基本的安心。他陸續提出通勤改革、公車維新，以及醫療、育兒和青年就業等規劃，就是要把市民的需要，轉化為有具體做法的城市政策。

號次出爐後，童子瑋的社群平台也隨即換上全新頭貼及圖卡，以「基隆進步第一選擇」為主軸，向市民宣布「1號童子瑋」。童子瑋表示，希望市民在11月28日支持他，讓他成為照顧基隆大小事的「生活市長」，一起為基隆選擇進步。

童子瑋今天表示，看到忠一路的人潮非常多，真的很感動。記者游明煌／攝影