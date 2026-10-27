嘉義市長抽籤火藥味濃 張啓楷當面邀辯論王美惠僅回尊重

2026年嘉義市長選舉候選人號次抽籤因颱風延期，今天上午在嘉義市選舉委員會登場，藍白共推的張啓楷抽中3號、民進黨王美惠抽中4號。雙方支持者場外高喊「凍蒜」較勁，警方居間戒備。張啓楷抽籤前當面向王美惠提出辯論要求，王美惠未正面回應，僅表示尊重對方，讓抽籤現場增添選戰交鋒意味。

這次嘉義市長選舉共有5名候選人，抽籤結果依序為1號無黨籍王義成、2號無黨籍陳愷璜、3號藍白共推張啓楷、4號民進黨王美惠、5號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

抽籤尚未開始，雙方支持者已陸續聚集選委會外，手持旗幟、高喊口號，試圖以聲勢壓過對方。警方在現場部署警力維持秩序，將兩方支持者隔開，避免發生推擠或口角。

張啓楷由民眾黨主席黃國昌陪同到場，王美惠則有莊國輝、黃俊森等人陪同。張啓楷在抽籤前當面向王美惠提出辯論請求，為抽籤現場增添選戰交鋒意味。張啓楷抽中3號後，助選團隨即高喊「抽中3號，出發幸福到嘉」，展現選戰氣勢。

王美惠抽中4號，立即喊出「4號事事如意」。她表示，抽中什麼號次不必太在意，重要的是平常為民服務。至於張啓楷再次提出辯論要求，她仍未正面回應，僅表示尊重對方。

最早抵達現場的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，抽籤前先禮貌性與其他候選人握手致意，轉身準備上台時，卻突然握拳不斷高喊「打倒張啓楷！」，抽中5號後又高呼「投5號一定當選！」，成為現場另一焦點。

北藝大校長陳愷璜抽中2號，先向在場人士祝福「身體健康、幸福快樂」，隨後表示「感謝大家賜票，嘉義市長2號」。隨著5名候選人號次確定，嘉義市長選戰進入下一階段，藍綠陣營場外較勁，加上張啓楷持續要求辯論，也讓後續選戰攻防受到關注。

嘉義市長選舉抽籤現場，張啓楷（左）與王美惠（右）分坐會場兩側，警方在場維持秩序。記者李宗祐／攝影

黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在嘉義市長選舉抽籤現場雙手握拳高喊口號，抽中5號後宣稱「投5號一定當選」。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷在支持者簇擁下抵達選委會，現場支持者揮舞國旗及競選旗幟。記者李宗祐／攝影

無黨籍嘉義市長候選人陳愷璜抽中2號，當場比出雙手勝利手勢，向在場人士致意。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷（中）抽籤後手持「辯論邀請函」，再次向王美惠提出辯論要求，民眾黨主席黃國昌（右）陪同。記者李宗祐／攝影

王美惠抽籤後在選委會外向支持者揮手４號致意，警方居間戒備，將藍綠雙方支持者隔開。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選舉候選人號次抽籤今天登場，藍白共推張啓楷（左）與民進黨王美惠（右）在會場握手致意。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷抽中3號，開心比出3號手勢，助選團高喊「抽中3號，出發幸福到嘉」。記者李宗祐／攝影

嘉義市長選舉抽籤前，張啓楷（左）與王美惠（右）雙手相握，成為現場焦點。記者李宗祐／攝影

無黨籍嘉義市長候選人黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統在抽籤會場握拳高喊「打倒張啓楷」，張啓楷在場觀看。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人王美惠（中）由後援會總會長黃俊森（左）等人陪同，牽手步入抽籤會場。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人王美惠在支持者簇擁下抵達選委會，現場旗幟揮舞、氣氛熱絡。記者李宗祐／攝影

張啓楷抽中3號後，民眾黨主席黃國昌（右四）與藍白陣營成員合影，展示「3號出發，幸福到嘉」標語。記者李宗祐／攝影

嘉義市長候選人張啓楷（右）在選委會外向支持者揮手致意，場外群眾揮舞國旗及競選旗幟回應。記者李宗祐／攝影