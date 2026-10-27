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嘉義市長抽籤火藥味濃 張啓楷當面邀辯論王美惠僅回尊重
2026年嘉義市長選舉候選人號次抽籤因颱風延期，今天上午在嘉義市選舉委員會登場，藍白共推的張啓楷抽中3號、民進黨王美惠抽中4號。雙方支持者場外高喊「凍蒜」較勁，警方居間戒備。張啓楷抽籤前當面向王美惠提出辯論要求，王美惠未正面回應，僅表示尊重對方，讓抽籤現場增添選戰交鋒意味。
這次嘉義市長選舉共有5名候選人，抽籤結果依序為1號無黨籍王義成、2號無黨籍陳愷璜、3號藍白共推張啓楷、4號民進黨王美惠、5號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。
抽籤尚未開始，雙方支持者已陸續聚集選委會外，手持旗幟、高喊口號，試圖以聲勢壓過對方。警方在現場部署警力維持秩序，將兩方支持者隔開，避免發生推擠或口角。
張啓楷由民眾黨主席黃國昌陪同到場，王美惠則有莊國輝、黃俊森等人陪同。張啓楷在抽籤前當面向王美惠提出辯論請求，為抽籤現場增添選戰交鋒意味。張啓楷抽中3號後，助選團隨即高喊「抽中3號，出發幸福到嘉」，展現選戰氣勢。
王美惠抽中4號，立即喊出「4號事事如意」。她表示，抽中什麼號次不必太在意，重要的是平常為民服務。至於張啓楷再次提出辯論要求，她仍未正面回應，僅表示尊重對方。
最早抵達現場的黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統，抽籤前先禮貌性與其他候選人握手致意，轉身準備上台時，卻突然握拳不斷高喊「打倒張啓楷！」，抽中5號後又高呼「投5號一定當選！」，成為現場另一焦點。
北藝大校長陳愷璜抽中2號，先向在場人士祝福「身體健康、幸福快樂」，隨後表示「感謝大家賜票，嘉義市長2號」。隨著5名候選人號次確定，嘉義市長選戰進入下一階段，藍綠陣營場外較勁，加上張啓楷持續要求辯論，也讓後續選戰攻防受到關注。
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