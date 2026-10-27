澎湖縣長、議員選舉號次出爐 吳淑瑾4號、陳振中5號

澎湖縣第20屆縣長、縣議員選舉，今天上午在澎湖縣選舉委員會舉行候選人號次抽籤，號次結果出爐。

縣長候選人號次分別是，1號許智富、2號周倪安、3號葉竹林 、4號吳淑瑾 、5號陳振中、6號陳盡川。

1號許智富是前澎湖縣副縣長，以無黨籍參選；2號台灣團結聯盟的周倪安，曾是台聯黨主席、前立委；3號無黨籍葉竹林是前馬公市市長；4號是民主進步黨提名的吳淑瑾，是縣長陳光復的妻子，因陳光復傷病「代夫出征」；5號是中國國民黨提名的陳振中，是湖西鄉長；6號無黨籍陳盡川，是海洋志工隊長。

縣議員候選人號次如下：

第一選舉區（馬公市）：1號吳仁祥、2號藍凱元 、3號莊光大、4號 陳偉澄、5號陳海山、6號呂光宇、7號蘇育德、8號蘇陳綉色、9號張惠雅、10號陳毓仁、11號 許國政、12號呂黃春金、13號歐松林、14號陳慧娟、15號胡正仁、16號林柏成 、17號顏家康、18號莊國輝、19號鄭清發。

第二選舉區（湖西鄉）：1號吳政杰、2號蔡清續、3號李麗美、4號廖璟華、5號許育愷。

第三選舉區（白沙鄉）：1號宋昀芝、2號宋萬富、3號許皆詳、4號魏睿宏。

第四選舉區（西嶼鄉）：1號許月里、2號許嘉峻、3號李家萱。

第五選舉區（望安鄉）：1號黃榮焜、2號陳佩真。

第六選舉區（七美鄉）：1號鄭淑卿、2號張仁和、3號夏晨榮。

澎湖縣選委會呼籲，選民於11月28日踴躍前往投票，以實際行動行使公民權利。