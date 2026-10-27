彰化縣長候選人號次出爐 陳素月澄清老人健保立場 魏平政再邀辯論

彰化縣長選舉候選人號次抽籤今天登場，民進黨提名的陳素月抽中1號、國民黨提名的魏平政抽中2號，無黨籍邱建富為3號、陳重嘉為4號。抽籤結束後，陳素月、魏平政及邱建富陸續展開車隊掃街，隨著選戰倒數一個月，各陣營進入最後衝刺階段。

受薔琵颱風影響，彰化縣停班停課，原訂的候選人號次抽籤延至今天舉行。縣長候選人率先抽籤，陳重嘉未到場，由主持人代抽，抽中4號；陳素月、邱建富及魏平政則親自到場。

陳素月抽中1號後露出笑容，團隊高喊「彰化加速、一馬當先」；邱建富抽中3號，喊出「三陽開泰、三元及第」；魏平政最後抽中2號，則以「好事成雙、幸福加倍」回應。

抽籤結束後，三名候選人陸續前往一樓廣場與支持者互動，展現團隊氣勢。陳素月由黨公職候選人陪同，她表示，聽到不少鄉親，尤其北彰化民眾，對地方發展感到焦慮，認為重大建設進度緩慢。未來將積極處理彰化市東區都市計畫、鐵路高架化及交流道特區都市計畫等議題，加快建設腳步。她今天下午將從競選總部出發，展開車隊掃街。

立法院日前三讀通過「老人福利法」修法，符合特定所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央全額補助。對於外界質疑反對長者免繳健保費，陳素月回應，相關提案未經委員會討論就直接進入院會二讀並表決，她認為此舉違反民主程序，也涉及憲法第70條及預算法第90條規定。她強調，反對的是違憲、違法及違反民主程序的作法，未來若擔任縣長，將在行政權限及地方財源可負擔的前提下落實相關政見。

魏平政今天由妻子及子女陪同抽籤。他表示，特別邀請「吉祥物」妻兒陪同抽籤，認為2號是好數字，也有信心在11月28日選舉中高票當選。

魏平政也再次呼籲陳素月盡快答應與其他候選人辯論，讓縣民了解各候選人的政策及未來施政方向，不要持續迴避，盼能儘速敲定辯論。抽籤結束後，他也展開今天彰化26鄉鎮車隊掃街，爭取選民支持。

彰化縣長選舉候選人號次抽籤今天登場，民進黨提名的陳素月抽中1號。記者林敬家／攝影

彰化縣長選舉候選人號次抽籤，無黨籍邱建富為3號。記者林敬家／攝影