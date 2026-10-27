花蓮縣長抽號次 魏嘉賢1號大步向前 張峻2號好事成雙 游淑貞3號靠山

距離選戰倒數32天，花蓮縣選委會今天舉行縣長抽籤號次，無黨籍候選人魏嘉賢抽到1號，無黨籍候選人張峻2號，國民黨候選人游淑貞3號，台灣工黨候選人羅佩秦4號。

今天上午以登記次序依序號次抽籤，吉安鄉長、國民黨提名的候選人游淑貞抽中3號，喊出「三陽開泰、花蓮的靠山」；花蓮縣議長、無黨籍候選人張峻抽中2號，高喊「好事成雙、旗開得勝」；接著花蓮縣議員、無黨籍魏嘉賢抽中1號，喊出「一定讓花蓮大步向前」；最後羅佩秦抽到4號，說「四季平安、四號最溫暖」。

游淑貞表示，要打造全民的社會、社福照護的花蓮，堅持以鄉親為先，「鄉親的事就是花蓮縣政府的事」，要創造百業興盛的花蓮，締造鄉親的幸福。自己會延續立委傅崐萁、縣長徐榛蔚所有的建設社福等，要成為縣民最堅實的靠山。

魏嘉賢表示，一直以來都會跟老天爺祈福，給一個好的號碼，那每次在最難選的時候都抽到一號，那代表這一次一定能夠讓花蓮大步向前。

對於只有自己願意出席政見發表會，魏嘉賢說，希望另外3名候選人能參加政見發表會，激情遲早會過去，回歸到治理花蓮的部分，一定要讓所有的鄉親知道，候選人要怎麼樣治理未來的花蓮，讓花蓮變成什麼樣子，呼籲其他的候選人勾選參與政見發表，讓大家看看你的政見是什麼，不能只有空泛的口號。

魏嘉賢說，自己的政黨可以說是「愛花蓮政黨」，喜歡花蓮的人都會跟我們站在一起，那今天沒有特別動員，不想要讓所有的鄉親為了這件事情勞民傷財奔波，希望在11月28號當天出來投票。

張峻表示，不分黨派不分族群，凝聚所有鄉親力量，共同推動城市翻轉，拜託所有好朋友團結出來投票，一起翻轉花蓮。

花蓮縣議員、無黨籍魏嘉賢（左）抽中1號，與妻子吳韻晨一起車掃。記者王思慧／攝影

花蓮縣議員、無黨籍魏嘉賢（右）抽中1號，與妻子吳韻晨（左）喊出「一定讓花蓮大步向前」。記者王思慧／攝影

花蓮縣議長、無黨籍候選人張峻（右）抽中2號，高喊「好事成雙、旗開得勝」，與妻子廖家妤車隊掃街。記者王思慧／攝影

台灣工黨候選人羅佩秦4號，喊出「四季平安、四號最溫暖」。記者王思慧／攝影

國民黨提名的候選人游淑貞（左四）抽中3號，立委傅崐萁（左五）、縣長徐榛蔚（左三）力挺。圖／民眾提供