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雲嘉縣市長選舉抽籤順利 參選人士氣如虹

中央社／ 雲嘉27日電

九合一選舉縣市首長參選人號次抽籤，雲林縣、嘉義縣市今天進行順利，各參選人在支持者簇擁、熱情呼口號下，士氣如虹，並陸續抵達選舉委員會完成抽籤。

2026九合一選舉

嘉義市選委會今天上午進行號次抽籤，無黨籍王義成抽到1號、2號無黨籍陳愷璜、3號台灣民眾黨張啓楷、4號民主進步黨王美惠、5號無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統。

張啓楷抽中3號馬上喊出「三號出發、幸福到嘉」。抽中4號的王美惠表示，嘉義市長選4號，事事平安又順心。

嘉義縣長參選人抽籤，無黨籍吳品叡抽中1號，她說，就如同競選口號「為嘉義再勇敢1次」，懇請嘉義縣18鄉鎮市的縣民支持吳品叡，讓吳品叡當選嘉義縣長。

嘉義縣長參選人民進黨蔡易餘抽中2號；他說，2號就是「雙」，就是要「雙菜一魚（諧音為選蔡易餘）」，台灣人離不開諧音梗，選戰進入最後一個月，他會全力以赴，希望同陣營鄉鎮市、議員與他全部當選。

雲林縣長今天進行號次抽籤，無黨籍參選人吳炳輝未出席，由選委會代抽，抽到1號，國民黨參選人張嘉郡抽到2號，民進黨參選人劉建國抽到3號，無黨籍參選人林佳瑜則為4號。

抽中2號的張嘉郡「雲林更好，2，勝利在握」。劉建國認為3號是「3海轉型、雲林動起來」。

張嘉郡表示，希望透過選舉過程能夠完整闡述雲林縣的政見，讓選民可以理解，打一個正向的選舉，傳遞開朗、健康、樂觀的選舉精神。

劉建國說，積極走遍雲林縣各角落，持續為鄉親服務，面對選民的期待和需求，在第一時間回應、做事情。

2026九合一選舉 號次

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