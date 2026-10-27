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竹北市長選舉號次揭曉 1號吳旭智、2號曾聖凱、3號邱臣遠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
邱臣遠今天抽中「3」號。結果揭曉後，現場志工熱烈歡呼。圖／競選團隊提供
邱臣遠今天抽中「3」號。結果揭曉後，現場志工熱烈歡呼。圖／競選團隊提供

2026竹北市長選舉今天舉行候選人號次抽籤，國民黨吳旭智抽中1號，喊出「一定當選」，民進黨曾聖凱抽中2號，談「竹北的進步需要第二棒來接續」，民眾黨邱臣遠抽中「3」號，將以「三號」為起點，把握選前最後關鍵時刻全力衝刺。

2026九合一選舉

吳旭智今天抽中1號，支持者揮旗高喊「一定當選」。會後團隊將號次貼上競選背心，隨即換裝騎上自行車，由吳旭智領軍組成「鐵馬巡迴報喜車隊」，穿梭竹北大街小巷，向市民報告號次。

吳旭智表示，選擇以自行車掃街，代表竹北迎向陽光、健康、環保與永續的宜居城市理念，也能放慢腳步、親近市民，走進各生活圈向鄉親問早、報告號次，傾聽大家對竹北未來的期待。

他強調，竹北的進步與升級絕非單打獨鬥，從市政擘畫、議會監督到里鄰基層服務，需要「市政、民代、基層」三位一體的緊密合作。透過今日的溫暖串聯，展現友善、團結的競選風範，更期盼與所有志同道合的基層夥伴攜手同行，為竹北市民拚出更美好的生活願景。

曾聖凱表示，抽到2號象徵「竹北的這些年的進步，持續需要第二棒來接續」，市長鄭朝方在過往累積竹北大量建設，提升竹北人的生活，希望繼續延續美好的建設，讓曾聖凱接續第二棒，延續竹北美好的未來。

邱臣遠今天抽中「3」號。結果揭曉後，現場志工熱烈歡呼。邱臣遠表示，將以「三號」為起點，把握選前最後關鍵時刻全力衝刺，讓竹北成為更閃亮的城市。

值得一提的是，邱臣遠於抽籤前一晚親手繪製號次海報，發揮美術專長。他分享，在繪製各個號碼時，畫到「3號」時最為得心應手，內心也格外平靜踏實，今日果然抽中3號，彷彿冥冥之中自有安排。

邱臣遠表示，「三號邱臣遠，閃亮新竹北」正是對竹北鄉親最誠摯的祝福與承諾。邱臣遠強調，距投票日倒數32天，他將秉持「審慎樂觀、堅持到底」的態度，持續一步一腳印走訪基層、爭取市民支持，相信必能贏得最後勝利。

會後團隊將號次貼上競選背心，隨即換裝騎上自行車，由吳旭智領軍組成「鐵馬巡迴報喜車隊」。圖／競選團隊提供
會後團隊將號次貼上競選背心，隨即換裝騎上自行車，由吳旭智領軍組成「鐵馬巡迴報喜車隊」。圖／競選團隊提供

吳旭智今天抽中1號，支持者揮旗高喊「一定當選」。圖／競選團隊提供
吳旭智今天抽中1號，支持者揮旗高喊「一定當選」。圖／競選團隊提供

曾聖凱表示，抽到2號象徵「竹北的這些年的進步，持續需要第二棒來接續」。圖／競選團隊提供
曾聖凱表示，抽到2號象徵「竹北的這些年的進步，持續需要第二棒來接續」。圖／競選團隊提供

邱臣遠於抽籤前一晚親手繪製號次海報，發揮美術專長。他分享，在繪製各個號碼時，畫到「3號」時最為得心應手，內心也格外平靜踏實。圖／競選團隊提供
邱臣遠於抽籤前一晚親手繪製號次海報，發揮美術專長。他分享，在繪製各個號碼時，畫到「3號」時最為得心應手，內心也格外平靜踏實。圖／競選團隊提供

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