蔣萬安吹反攻號角將打「夫人牌」 賴士葆：石舫亘本周開始掃街

爭取連任的國民黨台北市長蔣萬安昨天成立競選總部，高喊吹響反攻號角，接下來也將打出「夫人牌」，由妻子石舫亘加入輔選行列。國民黨立委賴士葆表示，石舫亘預計本周開始掃街拜票，5藍委也會陪同。

蔣萬安今天上午抽出5號候選人號次，對於媒體詢問，選戰最後關頭是否將打出「夫人牌」，邀請妻子石舫亘一起拜票？蔣萬安回應，太太一直是他最強的後盾，接下來的相關安排，大家拭目以待。

賴士葆上午在立院受訪說，支持者已經悶了很久，昨天競總成立大會現場擠滿人潮，連場外電視牆前也站滿民眾，由於場地有限，不少支持者到場後無法進入，只好先行離開。蔣萬安在致詞時說出「抱歉，讓大家擔心了」，這句話觸動到很多人的心，覺得蔣萬安市政表現不錯，卻屢遭抹黑。

賴士葆指出，競總成立後，造勢活動將陸續展開，無論空戰、陸戰都會加強，各行政區也將安排活動，今晚就有一場造勢，台北市5藍委都會出席，與蔣萬安趁勝追擊。至於外界關注蔣萬安是否打出「夫人牌」，賴士葆透露，石舫亘預計本周就會開始投入掃街拜票，5藍委也會陪同。