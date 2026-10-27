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蔡康永昨競總成立待到最後...蔣萬安今感謝：把握最後30天全力衝刺
台北市長蔣萬安昨天競總成立，知名主持人蔡康永現身，蔣萬安今天上午也被問到，昨天蔡康永到場後坐完全程，相較於去對手沈伯洋造勢場僅坐十分鐘？蔣萬安今表示，謝謝康永哥昨參加競總成立活動。
蔡康永昨在競總成立大會中專心聆聽，給予很正面肯定，認為整個造勢活動很成功。
北市選委會今天抽籤號次，蔣萬安上午主持完市政會議後，也到市選委會與藍營小雞一同造勢。媒體今天問蔣，昨天蔡康永競總成立待全場，但沈伯洋那邊的支持者稱是因為有中共壓力？
蔣萬安受訪表示，謝謝康永哥昨天來參加競總成立活動，謝謝他願意來參與，就是接下來吹起反攻的號角，就是把握最後30天全力衝刺、全力努力。
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