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不要再砍樹！83歲森林阿嬤遞護林承諾書 柯志恩接下、賴瑞隆未收

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
83歲蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影
83歲蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影

年底選戰倒數32天，高雄市長選舉今在文化中心抽籤號次，83歲「森林阿嬤」蔣黃女趁國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩位候選人抽完號次籤步出禮堂時，上前遞交承諾書，盼橋頭糖廠森林議題納入30日市長電視辯論；柯團隊接下承諾書，表示關切此議題，將帶回研議；賴陣營則未收下、也未表態。

2026九合一選舉

蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選，她也把握號次抽籤的機會，在場外呼籲兩位市長候選人關注森林保育。

蔣黃女說，自己在糖廠森林散步20多年，對這裡的樹木很有感情，砍掉很可惜，希望市長候選人重視這片森林「不要再砍樹」，誰當選都好，應共同關心糖廠的樹，催生百頃森林公園。

蔣黃女坦言，她年紀大了，跑行程「足辛苦」也有一些壓力，不少人問她為何還要出來選舉、承擔責任，她說「就是為了這些樹」，許多鄉親加油要她努力當選，她笑說「票投給我，就會當選」。

森林城市協會秘書長莊傑任指出，橋頭糖廠森林綠地涉及高雄新市鎮第三期開發，擔憂國有森林綠地變更為住宅及商業用地，衝擊老樹群與生態環境，他說周邊仍有可容納約20萬人居住建地閒置，沒有必要再增加住宅及商業用地。

莊傑任認為，市長候選人應正視森林保育及土地開發爭議，將議題帶進電視辯論，向市民說明開發與環境如何兼顧，柯志恩團隊已帶回承諾書研議，賴瑞隆陣營方面未收下，盼雙方都能回應訴求。

除土地使用，環團也關切道路規畫與滯洪問題，擔心道路行經興糖國小前方，影響學童安全、遊憩環境及老樹群，建議新闢道路調整到國小後方，避開螢火蟲棲地與自然溪流；另憂心森林低窪地填土開發後，滯洪空間減少，恐加重典寶溪淹水風險。

83歲蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影
83歲蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影

蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影
蔣黃女為下屆年齡最長的議員候選人，今天在兒孫及扮成樹神、螢火蟲、環頸雉、草鴞的支持者陪同下，為守護橋頭糖廠森林投入競選。記者郭韋綺／攝影

83歲「森林阿嬤」蔣黃女競選團隊趁國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩位市長候選人抽完號次籤步出禮堂時，上前遞交承諾書，盼橋頭糖廠森林議題納入30日市長電視辯論。記者郭韋綺／攝影
83歲「森林阿嬤」蔣黃女競選團隊趁國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩位市長候選人抽完號次籤步出禮堂時，上前遞交承諾書，盼橋頭糖廠森林議題納入30日市長電視辯論。記者郭韋綺／攝影

柯志恩 阿嬤 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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