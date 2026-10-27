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「病樹清除隊」遊戲下架 王鴻薇駁斥：支持者創意 不能說蔣萬安切割

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
針對台北市長蔣萬安遭疑切割「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，國民黨立委王鴻薇表示，不能說是切割，該遊戲由支持者提供，再經競總相關人員改良及發布。聯合報系資料照
針對台北市長蔣萬安遭疑切割「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，國民黨立委王鴻薇表示，不能說是切割，該遊戲由支持者提供，再經競總相關人員改良及發布。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安競選總部日前推出「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，卻因遊戲設計引發爭議而下架；蔣萬安表示，遊戲是由熱心支持者製作，遭疑切割。國民黨立委王鴻薇表示，不能說是切割，選舉期間各陣營支持者都會提出不同創意，有些支持者會主動向競總提供構想，不能說蔣萬安切割遊戲。

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蔣萬安競總日前舉行記者會，由「風向株式會社」總監韋淳祐介紹「颱風大作戰—病樹清除隊」遊戲，玩家須沿著行道樹巡查，辨識並清除感染褐根病的樹木，避免病樹持續惡化、感染周邊樹木，並在颱風來襲前完成任務。遊戲還設有排除「青鳥造謠阻撓」的關卡，但遊戲推出後卻被發現，即使玩家砍除健康樹木也不會受到扣分或其他懲罰，隨後便從官網上下架。

針對蔣萬安被質疑切割，王鴻薇今天受訪表示，不能說是切割，選舉期間各陣營支持者都會提出不同創意，有些支持者會主動向競總提供構想，不能說蔣萬安切割遊戲。

媒體詢問，該遊戲是否由支持者提供構想，再交由國民黨立委葛如鈞協助製作？王鴻薇回應，詳細過程仍須向競總確認，但據她了解，遊戲最初由支持者提供，再由競總相關人員改良、發布。網路上有不少支持者向競總提供不同的遊戲或網路平台，只要內容合適，競總都歡迎。

2026九合一選舉 蔣萬安 台北市選舉

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