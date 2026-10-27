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台東縣長號次出爐 陳瑩比勝利2號、吳秀華喊「4」方來相挺

聯合報／ 記者徐白櫻尤聰光／台東即時報導
台東縣長今天辦理號次抽籤，2號陳瑩（左）與4號吳秀華（右） 握手致意。記者尤聰光／攝影
台東縣長今天辦理號次抽籤，2號陳瑩（左）與4號吳秀華（右） 握手致意。記者尤聰光／攝影

台東縣選委會今天上午辦理縣長、議員號次抽籤作業，民進黨縣長候選人陳瑩抽中2號，國民黨候選人吳秀華則是4號。陳瑩支持者高喊「勝利2號」，吳秀華則是說「事（ 4）事（4）如意、四方來相挺。

2026九合一選舉

台東縣長候選人選舉號次依序為，1號李吳穎智（無黨籍） 、2號陳瑩（民進黨）、3號王志偉（無黨籍）、4號吳秀華（國民黨）。

民進黨候選人陳瑩在競總總幹事劉櫂豪等人陪同下前往縣府抽籤，最後抽中勝利2號。她表示，台東要贏，台東人也要贏，台東縣長請大家投給沒有家族事業包袱、清廉公正的陳瑩，為每一位鄉親創造雙贏。

國民黨候選人吳秀華則在縣長饒慶鈴、立委黃建賓及黃仁陪同下抽籤。吳秀華表示，她今天抽中4號代表「事事如意、四方來相挺、 就是愛台東、就是要來挺秀華」。

吳秀華強調，她一路走來始終如一，這次選舉不畏強權、不畏司法破害，現在最後只剩一哩路，在最後30幾天，希望大家團結，一起守住台東的藍天。

台東縣長選舉號次出爐，分別為1號李吳穎智（無黨籍） 、2號陳瑩（民進黨）、3號王志偉（無黨籍） 、4號吳秀華（國民黨）。記者尤聰光／攝影
台東縣長選舉號次出爐，分別為1號李吳穎智（無黨籍） 、2號陳瑩（民進黨）、3號王志偉（無黨籍） 、4號吳秀華（國民黨）。記者尤聰光／攝影

陳瑩 吳秀華 號次 2026九合一選舉 台東縣選舉

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