選戰倒數搶白票...與柯文哲合體？蔣萬安：一直都很希望跟柯主席請益

年底選戰倒數32天，台北市長蔣萬安昨天競總成立，民眾黨主席黃國昌到場力挺，蔣萬安今天也被問到，接下來是否與民眾黨創黨主席柯文哲合體？蔣說，其實一直都很希望，能夠跟柯文哲主席請益。

蔣萬安說，尤其柯是台北市前任市長，台北市在各項市政建設的推動上，有非常多具體成果，這也是在柯推動的基礎之上，他持續、延續推出更多好的施政。

北市選委會今天抽籤號次，蔣萬安上午主持完市政會議後，也到市選委會與藍營小雞一同造勢。蔣萬安說，他非常感謝黃國昌主席昨天參加競總成立，也謝謝他對台北市政各項的肯定，以及他一直以來對於司法正義的堅持，所以一棒接一棒市政好的，就會延續，城市治理本來就是一棒交到一棒。

蔣說，他跟黃國昌主席跟民眾黨所有議員，「我們都有共同的目標」，也會持續為所有市民及各項市政來打拚。