影／南投縣長號次出爐！許淑華抽中1號 曝光17年前神巧合拚連任

南投縣選舉委員會今天辦理九合一選舉候選人號次抽籤，爭取連任的南投縣長許淑華抽到1號，喊「一定連任」，許淑華透露，這是她第8次參選，1、2、3號都抽過，但此次抽籤竟如她所願，與她首次參選和競選連任南投市長抽籤號次一樣。

許淑華今由立委馬文君、游顥等黨內同志陪同赴選委會抽籤，她在上午9時前抵達，隨後民進黨候選人温世政也到場，兩人等待期間不時交談，之後依照申請登記順序，温世政先抽中2號，許淑華抽到1號，黨內同志齊聲高喊「一定連任」。

許淑華指出，這是她第8次參選，1、2、3號都抽過，雖說每個號碼都是幸運號碼，但她2005年首次選南投市長時抽到2號，拚連任抽到1號，所以選縣長時就希望也抽到2號，最後如願，這次同樣拚連任就盼抽到1號，也真的抽到1號。

而這次除了自身選情，更關注鄉鎮市長選況，所以在剩下大概一個月的時間，會努力向選民完整說明對南投縣的建構藍圖，並加強輔選黨內提名13鄉鎮市長及縣議員，希望年底選舉能有非常好的成績。

許淑華也談及對手温世政，她說，温返鄉後勤走基層，人也相當溫和，雖說競選過程難免攻防，但雙方大致上不口出惡言，互相尊重並提出對地方發展的想法和政策，較符合地方樸實的選舉文化，是縣民希望看到的，也為未來選舉立下典範。

而她已執政4年，若能連任將延續推動各項施政，其中縣民最關注的焚化爐，環評結果將在明年出爐，對人體、環境、產業等有無影響，是否適合蓋在名間新民村等都能向大眾說明，也將邀集13鄉鎮市長當選人座談，了解政策及建設需求。

許淑華也預計在投票日前兩周正式請假，全力投入選戰，她表示，南投縣幅員遼闊，且今天很多候選人已安排車掃，且還是上班日，為免行程互相干擾，今天抽號次後未安排車掃，但規畫將在最後一周與黨內鄉鎮市長候選展開全縣車掃活動。