最後關鍵打「夫人牌」石舫亘將助選？蔣萬安：太太一直是我最強後盾

台北市長蔣萬安昨競總成立喊出吹起反攻號角，傳出選戰倒數蔣萬安夫人石舫亘也將出來助選。蔣萬安今上午被問及是否接下來有「夫人牌」？蔣萬安說，「我太太一直是我最強的後盾，接下來相關安排，大家拭目以待。」

北市選委會今天抽籤號次，蔣萬安上午主持完市政會議後，也到市選委會與藍營小雞一同造勢，蔣受訪被問到，接下來31日的電視辯論怎麼準備？蔣萬安說，「就是平常心」，會藉由辯論這個場合好好把這四年各項施政推動的具體成果，向市民來報告，就會把握時間，來好好準備。

媒體也追問，怎麼看支持者昨批評洋流是下流？蔣萬安呼籲支持者，還是要保持理性，回歸就事論事，選舉過程還是希望能夠就市政議題好好討論，各方有任何意見，就來理性溝通。