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影／新竹縣長號次抽籤出爐 鄭朝方1號、徐欣瑩2號、朱定瑀3號

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
朱定瑀抽中3號，高喊：「閃閃閃，其他2位候選人靠邊閃，朱定瑀就是來當縣長的。」記者郭政芬／攝影
朱定瑀抽中3號，高喊：「閃閃閃，其他2位候選人靠邊閃，朱定瑀就是來當縣長的。」記者郭政芬／攝影

新竹縣選舉委員會今天上午10時在新竹縣府禮堂舉行縣長候選人號次抽籤，民進黨候選人鄭朝方、無黨籍候選人朱定瑀、國民黨候選人徐欣瑩依登記順序抽籤，鄭朝方率先抽中1號，朱定瑀抽中3號，徐欣瑩抽中2號。抽籤結果出爐，3組人馬隨即喊出口號，現場氣氛熱絡。

2026九合一選舉

鄭朝方抽中1號，隨即高喊「一路向前」，支持者也激動回應「我們的縣長鄭朝方」。鄭朝方受訪表示，今天一早在新竹縣民主委們的陪同下完成抽籤，這次抽中1號，與上次參選竹北市長時相同，象徵一路向前、贏得勝利。

選戰進入倒數，鄭朝方表示，近期走訪各鄉鎮，從鄉親分享中感受到「竹北經驗」正加速向其他鄉鎮擴散，也有年輕朋友主動替他向父母拉票。他認為，這代表過去幾年的施政成果會說話，越來越多希望改變的新竹縣民，願意加入「竹北經驗」，期待透過實際做事帶來改變。

徐欣瑩抽中2號，隨即喊出「勝利2號」，支持者則高喊「好事成雙、迎接勝利」，為她加油打氣。徐欣瑩受訪表示，接下來會一路努力，朝「勝利2號」的目標前進。

媒體追問，今天公布的民調顯示鄭朝方領先15個百分點，徐欣瑩回應，尊重各方不同的民調，但也請民眾思考：「如果贏那麼多，需要動用司法大搜索媒體嗎？還要動用國家機器的司法嗎？」她說，大家應該很清楚了解，實際情況究竟如何。

朱定瑀抽中3號，則以鮮明口號展現參選氣勢，高喊：「閃閃閃，其他2位候選人靠邊閃，朱定瑀就是來當縣長的。」

徐欣瑩抽中2號，隨即喊出「勝利2號」，支持者則高喊「好事成雙、迎接勝利」。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩抽中2號，隨即喊出「勝利2號」，支持者則高喊「好事成雙、迎接勝利」。記者郭政芬／攝影

徐欣瑩受訪表示，接下來會一路努力，朝「勝利2號」的目標前進。記者郭政芬／攝影
徐欣瑩受訪表示，接下來會一路努力，朝「勝利2號」的目標前進。記者郭政芬／攝影

鄭朝方與支持者互動熱絡。記者郭政芬／攝影
鄭朝方與支持者互動熱絡。記者郭政芬／攝影

鄭朝方今天一早在新竹縣民主委們的陪同下完成抽籤，結束抽籤後，在縣府門口為民眾簽名。記者郭政芬／攝影
鄭朝方今天一早在新竹縣民主委們的陪同下完成抽籤，結束抽籤後，在縣府門口為民眾簽名。記者郭政芬／攝影

鄭朝方抽中1號，隨即高喊「一路向前」，支持者也激動回應「我們的縣長鄭朝方」。記者郭政芬／攝影
鄭朝方抽中1號，隨即高喊「一路向前」，支持者也激動回應「我們的縣長鄭朝方」。記者郭政芬／攝影

鄭朝方 徐欣瑩 號次 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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