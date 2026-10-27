桃園議員號次抽籤出爐 「她」一身紅妝但遲到趕不上

2026地方選舉，桃園市選委會上午9時20分舉行桃園區議員號次抽籤，不少候選人親自參加，即使不同黨派陣營也握手寒暄問好，萬聖節接近，素人王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋也身穿敦煌古裝發喉糖，民進黨議員黃瓊慧、議員候選人蔡永芳也大方合影留念。

桃園區議員候選人號次依序是，1號徐千晴、2號余信憲、3號張碩芳、4號凌濤、5號陳美梅、6號林政賢、7號黃瓊慧、8號沈佩玲、9號于北辰、10號黃家齊、11詹江村、12號王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋（簡稱王妃）13號李凱倫、14號佀廣洋、15號李光達、16號李柏瑟、17號黃婉如、18號朱永煇和19號許孟祥。

「王妃」今天一襲紅色古裝現身，稱是敦煌風格，接下來選舉還有驚喜會給大家。最近萬聖節快到了，她也準備喉糖發放，民進黨議員黃瓊慧大喊「加油」，綠營蔡永芳也邀合影留念，其他藍營人士則是站在十步之外面帶微笑觀察。

「王妃」今天由選委會代抽。她表示，今天早上林口比較塞車，所以來不及參加抽籤，不過自己本來就是最後一個登記，排在最後一個抽籤，由選委會抽也無妨。