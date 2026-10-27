王淺秋爆沈伯洋影片點閱「倒退嚕」 葛如鈞：恐帳號灌水遭YT剔除

媒體人王淺秋今在其主持的廣播節目「千秋萬事」上爆料，最近觀察到專訪民進黨台北市長候選人沈伯洋的影片從觀看數13萬多，「倒退嚕」跌到9萬多。接受專訪的國民黨立委葛如鈞分析，只有一種可能，灌票帳號不是「高品質帳號」，YouTube驗證沒通過遭移除，因此點閱數縮水。

葛如鈞說，台北市長蔣萬安昨日成立競選總部活動開始前，現場就已經擠爆，很多支持者甚至散場後還捨不得離開，感動到令人「起雞皮疙瘩」，親眼見證「蔣萬安反攻號角已經響起」。

葛如鈞分析沈伯洋這段時間被造神，但實際上「政策不落地」，他並比較蔣萬安、沈伯洋兩人AI政策的差別，稱蔣是「讓輝達落地的男人」，應該給予120萬分肯定，輝達落腳北士科後，北市天花板打開了，全世界都排隊想來，松機遷移的議題，10年前和10年後意義完全不同。

對於沈伯洋推出政策島線上互動平台，以活潑方式宣導政見獲好評，葛如鈞說，從技術上來說表現不差，不過有網友整理沈伯洋94項政策，有92項蔣萬安已經在做，過去或許蔣萬安花很多時間在市政上，對於人設或選舉，都沒有做過度包裝，為了迎戰洋流，他預告明天將推出台北安可電視台，整合網友們挺蔣萬安有趣的數位內容，用不同方式呈現4年來施政成果和政見，這就是良性競爭。