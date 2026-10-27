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影／宜蘭縣長選舉林國漳抽中1號 吳宗憲抽中3號 藍綠陣營各喊吉祥話

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨吳宗憲抽中3號，感謝支持者陪同。記者戴永華／攝影
國民黨吳宗憲抽中3號，感謝支持者陪同。記者戴永華／攝影

宜蘭縣五合一選舉今天舉辦號次抽籤，縣立運動公園前廣場湧現各陣營人潮，高喊加油、凍蒜聲此起彼落，民進黨縣長候選人林國漳抽中一號，高喊「一馬當先」；國民黨候選人吳宗憲抽中三號，喊出「縣長選宗憲，宜蘭有靠山」，隨後帶著車隊在市區浩浩蕩蕩掃街。

2026九合一選舉

今天五名縣長候選人抽中的號次各是：1號林國漳，2號陳宏毅，3號吳宗憲，4號劉燦輝，5號楊釗婷。宜蘭縣選委會上午在運動公園舉辦縣長及縣議員抽籤，其餘五合一候選人由鄉鎮市公所選務作業辦理。

今天一早運動公園前湧入各陣營人馬，民眾黨候選人由黨部主委陳琬惠帶隊，五結鄉縣議員沈信雄請來三太子神有助陣，吸睛度十足。

吳宗憲在會場先抽出3號，有人喊出「三陽開泰」；林國漳隨後抽出1號，會場響起呼聲掌聲，隨後他拿出宜蘭一定贏的捲軸。

吳宗憲競選團隊走出會場外後，在大群退休警消陪同下高喊「縣長選宗憲，宜蘭有靠山」，一旁另有支持者喊「三號吳宗憲，幸福看得見」。吳宗憲表示，感謝今天到場陪同的支持者，接下來會努力勤跑基層，也會舉辦大型活動，歡迎認同理念的鄉親到場，共同拚贏這場選戰。

林國漳說，幕僚為他準備五個號碼的幸運口號，但他後來緊張都忘記，結果抽中耳熟能詳的1號，象徵一馬當先、一路領先，最後贏得勝利，接下來在這周六是溪北競選總部成立大會，會安排一場大型造勢活動，邀請賴清德總統到場站台，全力拚戰。

國民黨吳宗憲抽中3號，代表「縣長選宗憲，宜蘭有靠山」。記者戴永華／攝影
國民黨吳宗憲抽中3號，代表「縣長選宗憲，宜蘭有靠山」。記者戴永華／攝影

宜蘭縣5位縣長候選人各抽中的號次。記者戴永華／攝影
宜蘭縣5位縣長候選人各抽中的號次。記者戴永華／攝影

民進黨林國漳抽中1號，支持者開心。記者戴永華／攝影
民進黨林國漳抽中1號，支持者開心。記者戴永華／攝影

民進黨林國漳抽中1號，陣營喊「一馬當先，宜蘭一定贏」。記者戴永華／攝影
民進黨林國漳抽中1號，陣營喊「一馬當先，宜蘭一定贏」。記者戴永華／攝影

林國漳 吳宗憲 宜蘭 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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